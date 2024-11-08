Ayvalık'ta Deli Mehmet Sığlığı’nın Su Altı Güzellikleri Keşfedildi

Kırmızı mercanlarıyla ünlü Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dalış noktalarından Deli Mehmet Sığlığı'nın su altı yaşamı görüntülendi.

Ayvalık, kuzey ve güney olarak ikiye ayrılan dalış noktalarındaki doğal güzelliklere sahip flora ve faunasıyla pek çok türden deniz canlısını barındırıyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ekibi eşliğinde bu güzelliklerin görülebildiği noktalardan Deli Mehmet Sığlığı'na dalış yaptı.

Melina Adası civarında da dalış gerçekleştiren Ceylan ve beraberindekiler, Gorgonia türü mercan resiflerini, müren, papaz ve gün balıklarını, tüplü kurtları kaydetti.

"Burası çok özel bir nokta"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, denizel canlılık bakımından Ayvalık'ın "Türkiye'nin Kızıldeniz'i" olarak bilindiğini söyledi.

Dalış bakımından Ayvalık'ın kuzeyinde Deli Mehmet, güneyinde ise adaların rağbet gördüğünü belirten Ceylan, "Deli Mehmet dalış noktası favori noktalardan biri. Gorgonia türü mercan resifleri ile ünlü. Güvenli bir nokta olması nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor." dedi.

Ceylan, müren, eşkina ve birçok omurgasız türün bu bölgenin müdavimleri olduğunu vurguladı.

Su altında çok güzel görüntüler kaydettiklerini dile getiren Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvalık'ın kuzeyindeyiz. Burası çok özel bir nokta; Deli Mehmet Sığlığı. Aslında süngerciliğin tarihinde Ayvalık'ın çok büyük bir önemi var. Süngerciler daha çok bizim 20-30 metrede, 40 metrede dalış yaptığımız ve derin dalış dediğimiz noktalara sığlık adını vermişlerdir. Bu da onlardan biri. Deli Mehmet Sığlığı daha çok diplerinde barındırdığı fauna ve flora ile dalgıçları deli etmeye yetiyor."

Melina Adası'nın da muhteşem bir biyoçeşitliliğe sahip olduğuna değinen Ceylan, 30 metrelerdeki tüplü kurtların yaşayan coğrafyanın en görsel şölenini sunduğunu, kabuklular ailesinden böceklerin her dalışta görülebildiğini sözlerine ekledi.

Bölgeye adını veren Deli Mehmet'in hikayesi

Eğitmen Kubilay Kılıç ise bölgeye Deli Mehmet Sığlığı adı verilmesinin öyküsünü anlattı.

Bölgenin, "Deli Mehmet" olarak bilinen balıkçı sayesinde keşfedildiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Mehmet bir gün ava çıkıyor. Tabii dip sonarları ve gelişmiş cihazlar yokken bu tür noktalar kerteriz yoluyla bulunuyor. Burada çok güzel balıklar yakalıyor ve Ayvalık'ta satıyor. Herkes çok beğeniyor ve bu noktanın yerini soruyorlar. Mehmet söylemiyor. Tekrar geliyor Mehmet, bulamıyor. Tekrar geliyor, bulamıyor. Birkaç defa gelip gidiyor arada buluyor, tekrar bulamıyor ve aklını yitiriyor. Gelişmiş cihazlarla bölge bulunduğunda hakikaten insanın aklını yitirecek derecede fauna ve floraya sahip olduğu görülüyor. Biz dalgıçlar balıkçı Mehmet'in ismine atfen 'Deli Mehmet Resifi' diyoruz. İnanılmaz güzel bir yer. Su altı güzelliklerin korunması için biz de elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz."