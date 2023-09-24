Ayfer Tunç, Türk edebiyatını ve yayıncılığını anlattı

Yazar, editör ve senarist Ayfer Tunç, geçmişten bugüne Türk edebiyatını ve yayıncılığını anlattı. Tunç, yayıncılıkta nitelik ve niceliğin birbirine karıştığını belirtirken, yapay zekanın edebiyat için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yazar, editör ve senarist Ayfer Tunç, geçmişten bugüne Türk edebiyatını ve yayıncılığını anlattı.

"Saklı", "Kapak Kızı", "Dünya Ağrısı" ve "Kuru Kız" gibi eserleriyle tanınan usta yazar, Sarıyer Belediyesinin düzenlediği Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri'ne konuk oldu.

"Saklı'dan Kuru Kız'a" başlıklı söyleşide konuşan Tunç, bugün yayıncılıkta nitelik ve niceliğin birbirine karıştığını belirterek, "Niceliğin arttığı yerde nitelik azalıyor, bu doğal bir şey. Müthiş bir nicelik var piyasada, sayısal artış var ve pek çok yayınevinde dosyalar gelişigüzel seçiliyor. Genç yazarların eserlerinin okuruna ulaşması bizim zamanımızdaki gibi kolay değil artık." dedi.

Tunç, eskiden yayımlanan edebiyat dergilerinin, okurun iyi kitaba ulaşması yolunda bir ışık niteliği taşıdığını ifade etti.

Edebiyatın popülizme teslim olduğunu kaydeden Tunç, "Bu şartlarda kitaplar bir reklam aracı olarak heba olabiliyor. 'İyi bir kitabı nasıl bulabiliriz' sorusunun cevabı artık iyi okurları takip etmek oldu. Sosyal medyada okurlar birbirlerine kitap tavsiye ediyorlar." diye konuştu.

"Yapay zeka edebiyatın önünde büyük bir tehdit"

Dijital teknolojideki gelişimin ve yapay zekanın da edebiyatın için bir tehdit oluşturduğu görüşünü savunan Tunç, "Yarın ben yeni kitabımı yapay zekaya yazdırırsam kim nereden bilecek? Bunun bir örneği var. Geçenlerde yapay zeka ile Mozart bestesi yapmış ve müzik zevki olan insanlara dinletmişler. Onlar da bu Mozart'ın eseri diye parçayı dinliyor. Dolayısıyla yapay zeka geleceği ve kültür sanatı tehdit eden unsurlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, yapay zekanın oluşturduğu tehlikenin nasıl aşılacağı konusunda ise, "Yapay zeka özgün içerik üretemiyor. Dolayısıyla yazarın işi bu özgünlüğü yaratmak olacak ve bu da çok nadir olan bir şey. O yüzden çok özgün edebiyat eserleri çıkarma şansı artacak." ifadelerini kullandı.

İlk kitabını çıkardığı 1989'dan bu yana edebiyatını besleyen kaynakların değişkenliğine ilişkin bir soruya cevap veren Tunç, şunları söyledi:

"Çok değişim olmadı. Beni Türk edebiyatından çok, yabancı edebiyatın beslediğini söyleyebilirim. Türk edebiyatı da beni çok besledi çünkü ben yazmaya başladığım zaman kitabını okuduğum çoğu yazar hayattaydı ve bazılarından bire bir fikir aldığım oldu."

Söyleşinin ardından Ayfer Tunç'a 10. Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" takdim edildi.