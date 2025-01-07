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"Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'un geleceğine dair en büyük hayalimiz, şehrimizi dünya markası haline getirmek ve kış sporlarının başkenti olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'un geleceğine dair en büyük hayalimiz, şehrimizi dünya markası haline getirmek ve kış sporlarının başkenti olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır." dedi.

"Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Sekmen, Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ve "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" ünvanlarını kazanarak tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Bunların, Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Sekmen, "Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu heyetini kentimizde ağırladık. Onlara Erzurum'un eşsiz güzelliklerini ve tarihi dokusunu tanıtmaktan dolayı mutlu olduk. Kentimiz Palandöken Kayak Merkezi, buz sporları alanındaki yatırımları, kayakla atlama pistleri, curling sahaları ve daha niceleriyle bu ünvanları fazlasıyla hak ediyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların böyle bir ödülle taçlanması bizler için büyük mutluluk kaynağı olmuştur. EİT 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanları, Erzurum'un spor turizmindeki gücünü daha da pekiştirecek ve şehir olarak dünya çapında hak ettiği yeri almasının göstergesi olacaktır. Erzurum'un geleceğine dair en büyük hayalimiz, şehrimizi dünya markası haline getirmek ve kış sporlarının başkenti olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır."

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ise bu yıl dünyanın birçok yerinden misafiri kentte ağırlayacak olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Kentin bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonunu başarıyla üstlendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, sporun ve kültürün buluştuğu bir turizm başkenti olarak her yıl binlerce misafiri ağırlayan bir cazibe merkezi olmaktır. Şehrimiz, gerek el değmemiş doğal güzellikleri gerekse kış turizmi altyapısıyla ülkemizde kültür, turizm ve spor alanlarında model bir il olabilecek potansiyele sahip. Spor organizasyonlarına verdiği destek ve tesis sayımızın artırılması yönündeki kıymetli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz."

Çelik, doğa tutkunlarını, sporseverleri ve kültür tutkunlarını Erzurum'a beklediklerini aktardı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli de Erzurum'un, Türkiye'de kış sporları başkenti olduğuna dikkati çekti.

Kentin daha önce aldığı ünvanlarla Avrupa spor şehirleri arasında özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Lupatelli, "Erzurum Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanını alarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu, Erzurum'un hem tarihsel hem de spor alanındaki öncülüğünü göstermektedir." diye konuştu.

Lupatelli, Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanının, Erzurum'a birçok Avrupa Birliği programına erişim fırsatı sunduğu ve bu süreçte fonlara başvurular yapılarak destekler alınabileceği bilgisini paylaştı.

Toplantıya, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, ACES Europe Genel Sekreteri Hugo Alonso, Bulgaristan Delegesi Damyan Dikov, ACES Türkiye Genel Sekreteri Adem Sever, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kaymakamlar, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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