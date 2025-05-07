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Ardahan'da Kura Nehri'nde Kano Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da Kura Nehri'nde Kano Etkinliği Düzenlendi
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Eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştığı için göle dönen Kura Nehri'nde doğa tutkunları kano etkinliği gerçekleştirerek eğlenceli anlar yaşadı. Kulüp başkanı Hakan Fırıncı, bu tür etkinliklerin artırılmasını istiyor.

Ardahan'da doğa tutkunları, Kura Nehri'nin eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştığı bölgede kano etkinliği düzenledi.

Son günlerde sağanak ve kar suları nedeniyle nehrin ova mevkisi adeta göle döndü.

Durumu eğlenceye dönüştürmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ardahan Kura Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri burada kanolarla kürek çekip eğlenceli zaman geçirdi.

Kulüp başkanı Hakan Fırıncı, Kura Nehri'nin su sporlarına elverişli olduğunu belirterek, bu etkinlikleri kentte artırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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