Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 zeybek gösterisi yapılacak

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan '1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliği için provalar devam ediyor. Bin 500 kişinin katıldığı provalarda zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte 1923 kişi Atatürk'ü selamlayacak.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin öncülüğünde, Cumhuriyetin 100. yılında, 1923 zeybek Atatürk'ü selamlayacak. 2 grup halinde yapılan zeybek gösterisinin provaları bile büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştireceği '1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliği çerçevesinde yürütülen provalar devam ediyor. Şu ana kadar bin 500 katılımcıya ulaşılırken başvuruların devam ettiği bildirildi. 750'şer kişi, 2 grup halinde hafta 2 gün çalışmalarına belediye binası önünde devam ediyor. Saat 19.30'da başlayan çalışma 21.00'a kadar sürüyor. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalara kadınların ağırlıklı katılım gösterdiği görüldü. Halk Oyunları Antrenörü Mehmet Bağcı'nın platform üzerinden gösterdiği figürlere katılımcıların aynı anda eşlik etti.

Çocukların da yer aldığı provalarda erkeklerin sayısının az olduğu genelde yaş aralığının ise 30 ile 60 arasında olduğu görüldü.

Kısa süre son içinde gruplar birleşecek ve çalışmalar bu şekilde devam edecek. 29 Ekim Pazar günü saat 19.23'te düzenlenecek etkinlikte 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'yı selamlayacak ve Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak.

"Ay yıldız görseli oluşturacağız"

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet Bağcı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in önerisiyle daha önce Antalya'da bir örneği olmayan bu projenin startını verdiklerini dile getirdi. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle anlamlı bir projenin içinde yer aldıkları için gururlu olduklarını ifade eden Bağcı, "Katılımlar çok güzel gidiyor. Bin 500 kişiyi geçtik, bu sayı her geçen gün artıyor. Haftada 2 gün çalışıyoruz, 2'şer gruplar halinde. Eğitimimiz 1,5 saat sürüyor. Buradaki insanların hepsi gönüllü geliyor. Bu kadar insanın böyle anlamlı bir projede birlikte olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Cumhuriyet'imize, 100. yıla yakışır bir organizasyonumuz olacak. Hedefimiz 1923 kişiye zeybek oynamak şu an katılımımız bin 500'lerde. 1923 kişiyle ay yıldız görseli oluşturacağız. 7'den 70'e herkesin katılmasını bekliyoruz. Kadınlarımızın daha fazla katılım sağlaması bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"Gururluyuz"

Belediyenin billboardlardaki reklamını gördüğünü ve bu etkinliğe katılmaya karar verdiğini dile getiren Nutiye Avşaroğlu, "Başvurumu yaptım hemen kabul edildim. İlgi çok fazla sevinç içindeyiz. Sevdiğim bir yöre zeybek oyunu. 100. yıl olması bize daha çok gurur veriyor. Umarım daha anlamlı çocukların, gençlerin katıldığı bir bayram kutlarız. 1923 kişinin içinde yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

"Koşa koşa geldik"

Katılanlardan Meral Kurşungeçmez, Cumhuriyet Bayramı'nda 1923 kişinin hep birlikte aynı anda zeybek oynayacağını söyledi. Halk oyunlarına fazla ilgisinin olmadığını dile getiren Kurşungeçmez, Atatürk'ün ismi geçince koşa koşa geldiklerini ve katıldıklarını söyledi. - ANTALYA