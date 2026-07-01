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Ağrı'nın Turizm Potansiyeli Dijital Platformla dünyaya açılıyor

Ağrı'nın Turizm Potansiyeli Dijital Platformla dünyaya açılıyor
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Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ile Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtacak çok dilli dijital destinasyon portalı, mobil uygulama ve internet sitesi oluşturulacak. Portal sayesinde ziyaretçiler ulaşım, konaklama, gastronomi ve turizm rotaları gibi konularda güncel bilgiye tek noktadan ulaşabilecek.

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Ağrı Turizm Rotaları" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı arasında imzalandı.

Faailiyet ile Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tek çatı altında buluşturacak çok dilli bir dijital destinasyon portalı oluşturulması hedeflenmektedir. Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Rusça ve Farsça gibi farklı dillerde hizmet verecek portal sayesinde ziyaretçiler; ulaşım, konaklama, gastronomi, gezilecek yerler, turizm rotaları ve yerel ürünler hakkında güncel ve güvenilir bilgiye tek noktadan ulaşabilecektir. Böylece ilin dijital görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir bir tanıtım altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Teknik destek faaliyeti kapsamında dijital tanıtım portalı, mobil uygulama ve internet sitesi geliştirilecek, en az beş turizm rotası oluşturulacak ve turistik alanların profesyonel fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecektir. Ağrı'nın ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü artırmasını hedeflediği faaliyetin hayata geçmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin seyahat planlarını hazırlamaları kolaylaşacak, turizmden gelir elde eden işletmelerin, yerel üreticilerin ve bölge ekonomisinin gelişimine de katkı sağlayacaktır. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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