Bir meslek daha yok oluyor, çırak bulunamayan kunduracılıkta son dönemlerini yaşıyor

Adana'da yıllarını kunduracılık mesleğine adayan ustalar, artık çırak bulamadıklarını belirtti. Ustalar mesleğin yaşatılabilmesi için meslek liselerinnde ayakkabıcılıkla ilgili bölüm açılmasını istediler.

Yaklaşık 34 yıldır kunduracılık yapan Murat Akçakaya, mesleğin son dönemlerini yaşadığını ifade etti. Akçakaya,"Kimse artık mesleğe güvenip çırak vermiyor. Son nesil biziz, benden sonra yok yani. 92'den beri, yaklaşık 34 senedir yapıyorum bu mesleği. Zevkle yapıyorum ama hiçbir destek olmadığı için hep geriye gidiyor. Yanıma çıraklar geliyor, işi beğenmiyor, hemen bırakıp gidiyor. 35 yıldan beri daha yanıma gelip de sürekli kalan bir çırak eğitemedim "dedi.

"Genç nesil rahatlığa alışmış"

Mesleğe 60 yılını veren bir diğer usta Mahmut Şahan, gençlerin el işçiliğinden kaçınmasından yakındı."Bu yaşıma böyle geldim. İstiyorum ki mesleğe genç ustalar katalım. Genç nesil rahatlığa alışmış, o yüzden bu işi yapmıyorlar. Yanıma bir çırak almak istiyorum, bulamıyorum. Ayakkabıcılık mesleğine yetkililerin daha fazla önem vermesini istiyorum. Bu alanda meslek okulları, meslek liseleri açılsın, büyüklerimizden onları bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı