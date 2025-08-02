Adana'da Aşçı Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Suşi Yaptı
Adana'da, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı İsa Öksüz, Seyhan Baraj Gölü'nden atlayarak gökyüzünde 'California roll' suşisi hazırladı. Etkinlik sırasında Öksüz, çeşitli malzemeleri kullanarak suşisini yaptı ve pilot Avcu ile birlikte yedi.
Adana'da bir aşçı yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzülürken suşi yaptı.
Yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ve aşçı İsa Öksüz, Seyhan Baraj Gölü'nün Menekşe mevkisinden atlayış yaptı.
Atlayışta Öksüz, önceden hazırladığı malzemelerle gökyüzünde suşi çeşidi "California roll"u hazırladı.
Öksüz, pirinç, yengeç, avokado, salatalık ve havyarla yaptığı suşiyi Avcu ile yedi.
Etkinliğin ardından açıklama yapan Öksüz, Avcu'nun önerisiyle mesleğinin en sıra dışı etkinliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat