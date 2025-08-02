Adana'da Aşçı Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Suşi Yaptı

Adana'da bir aşçı yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzülürken suşi yaptı.

Yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ve aşçı İsa Öksüz, Seyhan Baraj Gölü'nün Menekşe mevkisinden atlayış yaptı.

Atlayışta Öksüz, önceden hazırladığı malzemelerle gökyüzünde suşi çeşidi "California roll"u hazırladı.

Öksüz, pirinç, yengeç, avokado, salatalık ve havyarla yaptığı suşiyi Avcu ile yedi.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Öksüz, Avcu'nun önerisiyle mesleğinin en sıra dışı etkinliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.