82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin Programı Açıklandı

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İtalya'da bu yıl 82.'si düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu. Festival, 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve açılış filmi İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun 'La Grazia' olacak.

İtalya'da bu yıl 82. düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin bu yılki programı açıklandı.

27 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılacak 82. Venedik Film Festivali'nde açılış filmi, ana yarışma kategorisinde de yer alan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun "La Grazia" isimli filmi olacak.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, bu yılki festivalde ana yarışma kategorisinde gösterilecek olan 21 filmi de açıkladı.

Buna göre, yönetmenler Olivier Assayas'ın "The Wizard of the Kremlin", Noah Baumbach'ın "Jay Kelly", Kaouther Ben Hania'nın "The Voice of Hind Rajab", Kathryn Bigelow'un "A House of Dynamite", Cai Shangjun'un "Ri Gua Zhong Tian", Guillermo Del Toro'nun "Frankenstein", Leonardo Di Costanzo'nun "Elisa", Valérie Donzelli'nin "À pied d'œuvre", Ildikó Enyedi'nin "Silent Friend", Mona Fastvold'un "The Testament of Ann Lee", Jim Jarmusch'un "Father Mother Sister Brother", Yorgos Lanthimos'un "Bugonia", Pietro Marcello'nun "Duse", Franco Maresco'nun "Un Film Fatto Per Bene", Laszlo Nemes'in "Orphan", François Ozon'un "L'étranger", Park Chan-wook'un "Eojjeol Suga Eopda", Gianfranco Rosi'nin "Sotto Le Nuvole", Benny Safdie'nin "The Smashing Machine", Shu Qi'nin "Nühai" ve Paolo Sorrentino'nun "La Grazia" filmi, büyük ödül "Altın Aslan" için yarışacak.

"Altın Aslan" ödülünün sahibini belirleyecek olan jürinin başkanlığını ise ödüllü ABD'li yönetmen ve senarist Alexander Payne üstlenecek.

Ana yarışma dışında, "Yarışma dışı" ile "Ufuklar (Orizzonti)" başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.

82. Venedik Film Festivali, 6 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
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