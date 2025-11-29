Haberler

72 Yaşındaki Murat Saraç'ın Kusal Yaylası'ndaki Bakkal Hikayesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Kusal Yaylası'nda 50 yıldır bakkal işleten 72 yaşındaki Murat Saraç, ziyaretçilerin memnuniyetini ön planda tutarak çalışıyor. Yerli ve yabancı turistleri sıcak çayla karşılayıp, nostaljik bir atmosfer sunan Saraç, işini hayatının sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzon'un 2 bin rakımlı Kusal Yaylası'nda bakkallık yaparak geçimini sağlayan Murat Saraç, yöreye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin memnun olabilmeleri için çaba sarf ediyor.

Maçka ilçesine 20 kilometre mesafede adeta "bulutlara komşu" hissi veren yaylada yarım asırdır bakkal işleten 72 yaşındaki Saraç, ilerleyen yaşına rağmen yaylada hayatını sürdürüyor.

Gençlik yıllarında zor şartlarda satın aldığı bakkalını ayakta tutmaya çalışan Saraç, her sabah sobasını yakmasının ardından ilk müşterisini beklemeye başlıyor.

Dükkanının raflarına yıllar öncesinden kalma eşyalar, tartılar, radyo ve televizyonlar yerleştiren Saraç, müşterilerine aynı zamanda nostalji de yaşatıyor.

Müşterilerini her zaman sıcak çayla karşılayan Saraç, sohbet etmeye ve yaylanın eski günlerini anlatmaya dikkat ediyor.

Kusal Yaylası'nın sert doğa koşulları ve ulaşım zorluklarına rağmen bakkalını mevsimin ilk kar yağışına kadar açık tutan Saraç, ilerleyen yaşına rağmen yarım asırlık işini bırakmayı düşünmüyor.

Yılın yaklaşık 6 ayını yaylada geçiren Murat Saraç, AA muhabirine, kış aylarında ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıl İstanbul'da yaşadığını belirten Saraç, askerlik hizmetinin ardından memleketi Trabzon'da iş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Saraç, o dönem komşularının işlettiği bakkalı kendisine devretmek istediklerini dile getirerek, "Param yok, askerden geldim. Babamın da durumu iyi değil. Espri olarak 'Ver.' dedik. Bu esprimiz gerçekleşti." dedi.

Eşinin ziynet eşyalarını sattığını, akrabalarından ve arkadaşlarından borç alarak bakkalı satın aldığını aktaran Saraç, sıkıntılar yaşamasına rağmen karşılığını aldığını kaydetti.

Saraç, yaylada bulunmasına rağmen müşterilerine "yok" dememek için de çoğu ürünün satışını yaptığını vurguladı.

"Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek"

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaylaya ilgi gösterdiğine değinen Saraç, gelen kişileri memnun etme gayesiyle çalıştığını belirtti.

Bir süre önce 35 kişilik yabancı bir grubu misafir ettiğini anlatan Saraç, "Burayı o kadar beğendiler ki onları çok güzel ağırladık. Çift demlik çay yaptım. Gönüllerince ağırladık, memnun ettik. Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek. Para ikinci ve üçüncü planda gelir." diye konuştu.

Saraç, bakkalında çalışmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah nasip ederse son nefesime kadar buraya geleceğim. Burada bu altı ay bana altı hafta gelir, aşağıda altı ay altı sene gelir. Buraya o kadar alıştım." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.