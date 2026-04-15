Haberler

Demirci'de terzi Yaşar Öztemel nostaljik çizgili pijamaları yaşatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 77 yaşındaki terzi Yaşar Öztemel, 60 yıllık tecrübesiyle mavi-beyaz, kırmızı-beyaz ve kahverengi-beyaz çizgili pijamaları dikerek bir kültürü yaşatmaya çalışıyor. Demirci Devlet Hastanesi'nde görevli hekimler de Öztemel'i ziyaret ederek ona moral verip pijamalarından satın aldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yıllık terzi Yaşar Öztemel, çizgili pijama dikerek, bir kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak'taki 12 metrekarelik dükkanda işini severek yapan 77 yaşındaki Öztemel, bir dönem ilgi gören mavi-beyaz, kırmızı-beyaz ve kahverengi-beyaz çizgili nostaljik pijamaları üretmeye devam ediyor.

Demirci Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimler de ilçenin kültürel mirasını yaşatan terzi Yaşar Öztemel'e moral ziyareti gerçekleştirdi.

Öztemel ile sohbet eden hekimler Mustafa Sunar, Süleyman Akıncı ve Yiğit Can Yıldırım, pijamalardan alarak unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

