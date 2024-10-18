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3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'na Yoğun İlgi

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'na Yoğun İlgi
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Adana'da düzenlenen 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, bu yıl 200-210 bin ziyaretçi bekliyor. Fuar, Adana Lezzet Festivali ile eş zamanlı olarak yapılması sebebiyle katılımın artacağı öngörülüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara ilginin güzel olduğunu belirtti.

Fuara geçen yıl 143 bine yakın ziyaretçi geldiğini, bu yıl daha yüksek bir katılım beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Hem doğal taş hem tespihe olan ilgi her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Geçen sene ziyaretçi sayımız 143 bindi. Bu sene de 200-210 bin bandında ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

"Lezzet festivalinin yoğunluğu artıracağına inanıyoruz"

Tespih ustası Murat Ongun da fuar sayesinde sektördekilerin bir araya gelme şansı yakaladığını belirtti.

Fuarın, bu yıl Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile aynı tarihlerde düzenlenmesinin katılımcı sayısını artacağını belirten Ongun, "Şu anda zaten bir yoğunluk var. Lezzet festivalinin yoğunluğu artıracağına inanıyoruz. Çünkü oraya gelenler mutlaka bizim fuarımızı ziyarete geliyorlar." dedi.

Tespih ustası Kadir Türkmen de fuarın alanında Türkiye'deki en büyük organizasyon olduğunu ifade etti.

Fuara Kayseri'den katılan Anıl Koltuk da 2 yıldır ziyaretçi olarak gelip bağlantılar kurduğu fuarda bu yıl stant açtıklarını dile getirerek, "İlk gün güzeldi. Bugün ikinci günümüz ve güzel geçiyor. Bayağı katılımcı var. Ürünlerimizi sergiledik. Memnun kalırsak inşallah her sene devamlı katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat

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