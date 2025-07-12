25. Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali Başladı

25. Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali Başladı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen 25'inci Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali, ünlü rock grubu Moğollar'ın konseriyle açıldı. Festival, 14 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 25'incisi düzenlenen Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali, ünlü rock grubu Moğollar'ın konseriyle başladı.

Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nin 25'incisinin açılış etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde ilk olarak Zeytuni Hristiyan Yöresel Davul ve Zurna Ekibi ve Moğollar sahne aldı. Türk rock müziğinin önemli gruplarından Moğollar, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi.

Evvel Temmuz Festivali kapsamında bu yıl konserlerin yanı sıra kültür-sanat söyleşileri, atölyeler, sergiler ve çocuk etkinliklerinin de yer alacağı belirtildi. Festival, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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