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20. Çambaşı Kış Festivali Coşkuyla Yapıldı

20. Çambaşı Kış Festivali Coşkuyla Yapıldı
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 20. Çambaşı Kış Festivali, folklor gösterileri, kızak yarışı ve karda güreşlerle renklendi. Festival, konserler ve ikramlarla dolu bir gün geçirdi ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi.

Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi işbirliğinde yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festival, folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, soğuk havaya rağmen birçok kişinin yaylaya gelerek eğlendiğini söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın her mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu vurgulayan Güler, her kış Çambaşı Kayak Tesisi'ne gelen binlerce ziyaretçinin karın keyfini çıkardığını dile getirdi.

Festivale, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da katıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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