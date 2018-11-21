Kulp Belediyesi, Okul Bahçesini Düzenledi

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi tarafından Vali Nafis Kayalı ilkokulunun bahçesinde düzenleme çalışması yapıldı.

Kulp Belediyesi ekipleri Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Vali Nafis Kayalı ilkokuluna ait bahçeye 600 metrekare hazır beton dökülerek düzenledi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.

Okullarda eğitim gören çocukların başarılı ve memnun olmaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Dülgeroğlu, okullarda başarının sağlanabilmesi için kaliteli bir eğitimin yanında fiziki şartların da iyi olması gerektiğini söyledi.

Okulların fiziki şartlarını iyileştirmek adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Dülgeroğlu, "Birçok okulumuzda çocuk oyun grupları, halı saha ve modern yemekhaneler yaparak çocuklarımızın hizmetine koyduk. Öğrencilerin etkinliklerine yeterince cevap veremeyen okul bahçelerini düzenliyoruz." diye konuştu.