Kulaspor Play-Off'a göz kırptı

MANİSA (İHA) - Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı rakibi Kapancıspor'u 3-1 mağlup etti. Play-Off müsabakaları öncesinde oldukça önemli bir galibiyet alan Kulaspor, ikili averajda üstünlük sağlayarak 2'nci sıraya yükseldi.

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12. hafta karşılaşmasında sahasında Kapancıspor'u ağırladı. Jeopark Stadı'nda oynanan mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkan Kula ekibi, 39.dakikada Mutlu Dönmez'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının ilk dakikalarında da oyunda üstünlük sağlayan Kulaspor, 53.dakikada kaptan Bekir Gökoğlan'ın attığı kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kaptan Bekir'in golünün ardından çıkan tartışmalarda kırmızı kart görerek oyunda 10 kişi kalan Kapancıspor, 64.dakikada kazandıkları penaltı ile farkı 1'e indirdi. Maçın normal süresine 5 dakika eklenmesiyle gol arayışlarını artıran Kulaspor, 90+4'te penaltı kaçırmalarına rağmen penaltının hemen ardından kazandıkları köşe vuruşunda Mustafa Önal'ın kafa golüyle 3-1 öne geçti. Bu sonuca göre, Kulaspor ve Kapancıspor'un puanları eşitlenirken, Kulaspor son dakikada bulduğu golle ikili averajda üstünlük kurdu. Play-Off müsabakaları öncesinde önemli bir galibiyet alan Kulaspor, önümüzdeki hafta Tepeköyspor'a konuk olacak ve bu maçta alınacak skora göre Play-Off oynamaya hak kazanacak. - MANİSA