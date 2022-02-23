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Kulaçlar derece için atıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kulaçlar derece için atıldı

Malatya'da düzenlenen okullar arası Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları çekişmeli geçerek, kulaçlar derece için atıldı.

Malatya'da düzenlenen okullar arası Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları çekişmeli geçerek, kulaçlar derece için atıldı.

Okullar arası Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Yıldızlar kız ve erkek kategorisinde gerçekleşen ve 3 gün süren okullar arası Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları sonunda kategorilerde dereceye girenler, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.

İl şampiyonası yarışlarında dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi. - MALATYA

Kulaçlar derece için atıldı

Kulaçlar derece için atıldı

Kulaçlar derece için atıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

okullar, Malatya, Yüzme, Spor, Haberler

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