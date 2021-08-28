KUDAKA'dan 5 milyonluk teknoloji hamlesi
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KUDAKA'dan 5 milyonluk teknoloji hamlesi

KUDAKA'dan 5 milyonluk teknoloji hamlesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" vizyonu ışığında Erzincan'da yüksek teknoloji üretimi alanında faaliyet gösteren Amiral Alüminyum ve BC Fiber Optik firmalarına yaklaşık 5 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgedeki yatırım hamlelerine bir...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" vizyonu ışığında Erzincan'da yüksek teknoloji üretimi alanında faaliyet gösteren Amiral Alüminyum ve BC Fiber Optik firmalarına yaklaşık 5 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgedeki yatırım hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.

2021 Yılı Finansman Desteği Programı kapsamında başarılı olan 19 proje için, faizsiz kredi desteğini öngören karşılıksız yardımlar için kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile Ajansımız arasında protokoller imzalandı.

KUDAKA ile Amiral Alüminyum ve BC Fiber Optik firmaları arasında 2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında onaylanan iki projenin protokolleri düzenlenen törenle imzalandı.

Erzincan'da faaliyet gösteren Amiral Alüminyum firması, yeni üretim hattı kurarak Avrupa Birliği normlarında yüksek teknolojili yeni ürünler üretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında kurulması planlanan extruder hattı tamamlandığında firma, dünyada AB normlarında bu alanda faaliyet gösteren 11 firmadan biri olma hedefini gerçekleştirebilecek.

Projenin tamamlanması ile firmanın üretebildiği yüksek teknolojili ürün çeşidi ve kalitesi artarak hem firmanın hem ülke ihracatının artışına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmış olacak.

Erzincan'da faaliyet gösteren ve ürettiği yüksek teknoloji ürünlerini birçok ülkeye ihraç eden BC Fiber Optik firması, KUDAKA tarafından sağlanacak 2,5 milyon TL finansman kredisi ile fiber optik kablo üretim kapasitesini, ürün portföyünü ve teknolojisini yükseltmeyi hedefliyor. Yatırımların tamamlanması sonrasında ithalatın azalması ve ihracatın artması ile sektörün cari açığı azaltıcı etki yapması beklenmekte.

KUDAKA tarafından desteklenen her 2 proje hayata geçirildiğinde bölgedeki yüksek teknoloji yatırımları ekonomik kalkınmanın yanında 30 kişilik yeni istihdamın oluşmasına katkı sağlayacak. - ERZİNCAN

KUDAKA'dan 5 milyonluk teknoloji hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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