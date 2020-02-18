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Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

18.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:26
Küçükyaman:

(TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 'da liderlik sevinci yaşanıyor.


Isparta 32 olarak sezon başından bu yana büyük uğraşlar verdiklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten 2. Başkan Galip Küçükyaman, "Yaklaşık 2 yıldır Ispartaspor'umuzda yöneticilik yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Karaman maçındaki o güzel atmosferde ben dahi çıkıp futbol oynayasım geldi. Futbolcularımıza da maçtan önce bunu söyledim. Bu maçı kazanın ve şehrimize şampiyonluk yaşatın diye. Allah'a şükür kazandık. Kalan 8 haftada şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımımızın yanında olan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, milletvekillerimize, kent protokolüne ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Pazar günü Sarayköyspor'la oynanacak maça da tüm sporseverleri davet ediyorum. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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