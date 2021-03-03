Küçükçekmece'de şubat ayında 35 bin 275 kişiye gıda yardımı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi Koronavirüs'le mücadele kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı boyunca, 2 bin 147 gıda kolisi, 33 bin 128 porsiyon yemek ve 10 bin 650 parça kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 492 adet kamu binası, özel mülk ve ibadethane ise dezenfekte edildi.

SOKAKTAKİ CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Küçükçekmece'deki her canlının yaşam hakkına saygı duyan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece'de yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı. Şubat ayı boyunca bin 510 adet sokak hayvanının tedavisini tamamladı ve 519 sokak hayvanına ise aşı vuruldu. Küçükçekmece ilçesinde ayrıca, pek çok parka ve tespit edilen hayvanların toplanma alanlarına, mama ve su odakları yerleştirildi. Hayvanseverlerin minik dostlarını rahatça dolaştırabilmeleri için ise 3 pati park hizmete açıldı.

17 BİN 912 ÇAĞRI CEVAPLANDI

1-28 Şubat tarihleri arasında, Küçükçekmece Belediyesi iletişim merkezi ekipleri, 17 bin 912 çağrıya cevap verdi. Pandemi yasakları dolayısıyla evlerinden çıkamayan Küçükçekmecelilere bir telefon kadar yakın olan çağrı merkezi ekipleri, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüm üretti.

Pendemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını koruyacak önlemler de alan Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek üzerine Şubat ayı boyunca, 85 özel mülkü, 137 sokağı, 163 kamu binasını, 92 ibadethaneyi dezenfekte etti. 45 bin 600 adet tek kullanımlık seccade ise bu süreçte Küçükçekmecelilere dağıtıldı. 133 kaynak kurutma çalışması da yapan belediye ekipleri, 193 ambulans hizmeti, 236 diyetisyen hizmeti verdi, 671 konteynerın bakım onarımını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı