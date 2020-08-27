Küçükçekmece'de sabah sporları başladı
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Küçükçekmece'de sabah sporları başladı

Korona virüs salgını sürecinde sosyal medya üzerinden Küçükçekmecelileri sporla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sporu ilçede bulunan parklara taşıdı.

Küçükçekmece'de sabah sporları başladı
27.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:33

Korona virüs salgını sürecinde sosyal medya üzerinden Küçükçekmecelileri sporla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sporu ilçede bulunan parklara taşıdı.

Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 07.00-09.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda düzenleniyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu; temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor.

6 ayrı noktada başladı

Küçükçekmecelileri spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen açık alanda spor aktivitesi, Küçükçekmece Halkalı Hayat Parkı, Halkalı Çamlık Parkı, Menekşe Deresi Parkı, Amfi Tiyatro Çekmece Sahil, Atakent 3. Etap Yürüyüş Parkuru ve Fevzi Çakmak Meydanı'nda devam ediyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her yaştan Küçükçekmecelinin sporla buluşabilmesini çok önemsediklerini dile getirerek, tüm vatandaşları spor aktivitelerine davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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