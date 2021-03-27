Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak
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Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak

Küçükbaş hayvan üreticileri, hayvanlarının kırkılmasından sonra çıkan yapağıların çok düşük fiyatla alınmasına tepki gösterdiler.

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Küçükbaş hayvan üreticileri, hayvanlarının kırkılmasından sonra çıkan yapağıların çok düşük fiyatla alınmasına tepki gösterdiler.

Küçükbaş hayvan üreticileri adına konuşan Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir, "Biz küçükbaş hayvanların kırkılmasından sonra çıkan yapağıları önceden değerinde satıyorduk. Şu an pandemi de bahane edilerek 2018 yılında 4,5 TL'ye verdiğimiz yapağılara 1,5 lira ile 2 lira arasında fiyat veriyorlar. Biz bu şartlarda bu yapağıları satmak istemiyoruz. Geçen sene biz hayvanlarımızı kırkıcılara 8 liradan kırktırırken bu sene fiyat 10 liraya çıktı. Bütün her şeye zam gelirken, her geçen sene yapağı fiyatlarının düşmesinin nedenini yetkililerden öğrenmek istiyoruz. Merinos Fabrikası kapanmadan önce yapağılarımızı değerinde satıyorduk. Biz bu fiyatların düşmesinin nedenini Merinos Fabrikası'nın kapanmasıyla birlikte Uşak'ta bulunan iki firmanın tekel gibi hareket etmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu şekilde olursa yapağılarımızı satmak yerine, örgütlenerek biriktirip yakacağız. Bunun buralara gelmemesi için ilgililerin bir an önce sesimize kulak vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlkbahar mevsiminde koyun ve kuzudan kırkılan tüylere yapağı deniliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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