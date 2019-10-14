14.10.2019 13:50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferi Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti.



Bellona Kayseri Basketbol'un geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan transfer ettiği 1986 doğumlu Kübra Siyahdemir, bugün Memorial Kayseri Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünden geçti. Takımın enerjsinin çok güzel olduğunu ve ellerinden geleni yaparak deplasmanlarda fark oluşturacaklarını söyleyen Kübra Siyahdemir, "Öncelikle buraya geldiğim için heyecanlıyım. Kayseri ligimizin en önemli takımlarımızdan bir tanesi hem taraftar desteği ile hem de kendi yaptıkları yatırımlarla. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum heyecanlıyım. Ayhan hocayla daha önce milli takımlarda zaten çalıştım. Avrupa'da da Türkiye'de de zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun farkındayız. Ligimiz de çok kaliteli ve Avrupa Ligi de aynı şekilde çok kaliteli. Çalışacağız ve elimizden geleni yapacağız. Takımın enerjisi çok güzel, çok istekli ve genç bir takım. Elazığ'ın zor bir deplasman olduğunu duyduk ve ben de daha orada oynamadım. Sonuç olarak bizim kendi oyunumuzla orada fark oluşturabileceğimizi düşünüyorum ve şimdiden takım arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA