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Kubat marka yüzü oldu

Kubat marka yüzü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Kubat, bir bebek bezi firmasının yeni reklam kampanyasında yer alarak marka yüzü oldu.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Ünlü sanatçı Kubat, bir bebek bezi firmasının yeni reklam kampanyasında yer alarak marka yüzü oldu.

Bebek bezinde Ege zeytinyağı ve Çukurova pamuğunu kullanan Baby Turco Doğadan, yeni reklam kampanyasında ünlü sanatçı Kubat ile işbirliği yaptı. Kubat, kampanya için çekilen iki ayrı reklam filminde, markanın çok bilinen bir türküden uyarlanan yeni reklam müziğini de seslendirdi. Reklam filmlerinde Kubat'a ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nevra Serezli de eşlik etti. Deneyimli bir anne olan Serezli, pamuk ve zeytinyağının geçmişten bugüne bebek bakımındaki önemini vurguladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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