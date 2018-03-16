Kto Business Card 2000'e Yakın Üyeye Ulaştı

Kayseri Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak kısa süre önce hayata geçirilen KTO Business Card uygulamasında önemli gelişme yaşandı. Şimdiye kadar 2000'e yakın üyelik kartı teslimi yapılan KTO Business Card uygulaması, IOS ve Andraoid işletim sistemine sahip cep telefonlarına ücretsiz indirilebilir hale geldi.

KTO Business Card uygulamasına ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, uygulamanın kısa sürede üyeler arasında tanındığını ve ilginin her geçen gün artığını söyledi.

KTO Business Card uygulaması ile Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de üyelere indirimli hizmet verebilecek kuruluşlarla anlaşmalar yapıldığını hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, akıllı telefonlara indirilen "Kayseri Ticaret Odası" uygulaması sayesinde bu firmalara rahatlıkla ulaşılabileceğini belirtti.

Kurulan sistemin hedefinin KTO üyelerinin daha ekonomik hizmet almasını sağlamak olduğuna vurgu yapan Hiçyılmaz, "Üyelerimiz, kendileri için özel hazırlanan KTO Business Card ile ulaşımdan konaklamaya ve daha birçok alanda ekonomik ve ayrıcalıklı alışveriş yapmanın keyfine varmaktadırlar. Bu avantajlı uygulama ile üyelerimizin şirket harcamalarının kazanca dönüştürülerek, öncelikli, özel ve indirimli hizmetlerden yararlanılmasına katkı sağlanmıştır. KTO Business Card uygulaması her geçen gün yeni katılan firmalar ile gelişmektedir" dedi.

KTO Business Card sisteminde yer alan firmaların üye işyeri olduğunun daha rahat anlaşılması için stickerlar hazırlandığını belirten Başkan Hiçyılmaz, "Üyelerimiz, KTO Business Card sayesinde Kayseri havalimanında sıra beklemeden özel geçiş hakkı (CIP) hizmeti alabilmektedir. Bunun yanı sıra havaalanındaki özel salon hizmetinden de ücretsiz yararlanabilmektedirler" diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, KTO Business Card ayrıcalıklarından yararlanabilmeleri için tüm oda üyelerine kart başvurusunda bulunmaları çağrısı yaptı. - KAYSERİ