Kto Başkanı Öztürk: "Manipülasyona Son Derece Açık Bir Dönemden Geçmekteyiz"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, her dönemde ülkesi ve şehri için vefakarca çalışan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Konyalı müteşebbislerin daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bu süreçte bazı Konyalı firmaların kapanacağına yönelik artan söylentileri üzüntü ile takip ettiklerini ifade etti. Başkan Öztürk, her türlü manipülasyona açık olunan bir süreçte Konya'ya yönelik yeni bir algı operasyonuna izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk konuyla ilişkin, "Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini oluşturan; üreticiden tüketiciye, ihracatçıdan ithalatçıya birçok kesimin olumsuz etkilendiği açıktır. Son dönemde yükselen kur ve faizler, bir süredir nakit sıkışıklığı yaşayan özel sektörümüz için daha fazla bir yük getirmiştir. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hisseden firmalarımızın finansman yükünün giderek ağırlaşması, karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe oluşturmaktadır. Tüm bu zorluklardan Konyalı firmalarımız da tabii olarak etkilenmektedir. Buna rağmen müteşebbislerimiz, 2018 yılında tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaşarak, 1 milyar dolar ihracat barajını ilk yedi ayda aşmıştır. Rakamlar ihracatçılarımızın yıllık 2 milyon dolar barajını zorlayacağını göstermektedir. Ekonomi için diğer önemli bir gösterge olan işsizlikte de 2018 yılında yüzde 6'nın altına düşeceğimizi öngörmekteyiz. Çok değerli bulduğumuz bu rakamlar, Konyalı firmaların her türlü zorluğa rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini göstermektedir. Bugün yüksek kur ve yüksek faiz ile algı oluşturularak müteşebbislerimizin moral ve motivasyonunun bozulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu süreçte bazı Konyalı firmaların kapanacağına yönelik artan söylentileri de üzüntü ile takip ediyoruz. Özellikle firma ismi telaffuz edilerek seslendirilen bu gerçek dışı söylentileri Konya'ya yönelik bir algı operasyonu olarak değerlendirmekteyiz. Konyalı tüccar ve sanayicilerin ticari rekabette böylesine bir duruma tevessül edeceğine ihtimal vermemekteyiz. İçinde bulunduğumuz sürecin tüm firmalarımız için zorlu geçeceği aşikardır. Manipülasyona son derece açık bir dönemden geçmekteyiz. Daha dikkatli olunması gereken bu süreçte firmalarımızın direk hedef alınmasına izin vermemek gerekmektedir. Firmalarımıza zarar verebilecek her türlü davranış ve sözden kaçınılmalıdır. Türkiye ekonomisinin bu zor süreci de atlatacağından şüphemiz yoktur. Güçlüklerle mücadele etme direncini bugüne kadar fazlasıyla ortaya koyan Konyalı müteşebbislerimiz bu dönemde de ülkesi ve şehri için vefakarca çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KONYA