HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak"

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı.

KTO Başkanı Gülsoy,
28.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:54

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı. Oda üyeleri, KTO online işlemler üzerinden ücretsiz alacakları Faaliyet Belgesi ile başvurarak yıllık % 7,5 faizle, 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi kullanabilecek.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Nefes Kredisi üyelerimize destek olacağız, bu sayede küçük işletmelerimiz rahatlayacak. Üyelerimiz, anapara ve faiz ödemesi olmadan 2021 yılında ödemelerine başlayacakları kredi kullanabilecek. Üyelerimizin yanındayız" dedi.

Kayseri Ticaret Odası üyelerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi KOBİ finansman projesi 'Nefes Kredisi'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladı. Devreye giren Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarılacak.

Başkan Gülsoy, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu sermayenin karşılanması için geçtiğimiz yıllarda da bir çok kez uygulanan düşük faizli TOBB Nefes Kredisi Projesi'nin, Koronovirüs salgını nedeniyle finans ihtiyacına cevap vermek için yeniden kullanıma açıldığını belirtti.

"2020 YILINDA ÖDEME YOK"

2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. % 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacak.

"ZOR ZAMANLARDA HEP ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, tüm dünya etkileyen ve ülkemizinde bu süreçte aynı anda mücadele ettiği Covid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana her zaman üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi ile üyelerimizin yanındayız" dedi.

Nefes Kredisi için yapılan anlaşmanın ilerleyen günlerde kamu bankalarının da bu projeye dahil olacaklarını belirten Başkan Gülsoy, "Böyle zor bir dönemde bir özel bankanın bu projeyi en az bizim kadar sahiplenmesi önemli. Geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu, 'Risk alın, iş dünyasının yanında olun' demiştim. Yüzde 7,5 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi." İfadelerini kullandı.

Nefes Kredisi ile küçük işletmelerin rahatlatılacağına dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana TOBB, oda ve borsalar elini taşın altına koymuştur. Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemi ile KOBİ'lere geçmişte olduğu gibi bugünde nefes olunacaktır. Bu süreçte, üst birliğimiz TOBB, 2 ay içerisinde 6 milyar'lık kredi kullandırıcaktır. KOBİ'lerimiz azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL kredi kullanabilecektir. Verecekleri masraf, kefalet oranının % 0,03'ü ile sınırlı olacak, banka başka masraf almayacaktır. Sonuç olarak önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

Kredi başvurusu için sadece KTO online işlemler üzerinden alınacak Faaliyet Belgesi'nin yeterli olacağını kaydeden Gülsoy, "Üyelerimiz web sitemiz online işlemler üzerinden başvurarak faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler" diye konuştu.

Gülsoy, üretimin, ticaretin ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

NE KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Ekonomi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Ekonomi
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Ekonomi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Nur Yerlitaş Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Şafak Öztürk Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:32:52. #1.15#
title