KSBÜ'de Masa Tenisi Turnuvası
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KSBÜ'de Masa Tenisi Turnuvası

27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:50
KSBÜ'de Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından, pandemi koşullarına uygun 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından, pandemi koşullarına uygun 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılış karşılaşmasını SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Sinan Darcan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders yaptı. Karşılaşmadaki mücadele alkış aldı.

SKS Daire Başkanı Darcan, Rektör Yardımcısı Perçin Renders'e çiçek takdiminde bulunarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Darcan, "Bu turnuva öğretmenlerimiz adına düzenleniyor. Tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

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Perçin Renders, çiçekten dolayı teşekkürlerini ileterek, pandemi koşullarına uygun yapılacak turnuvada personellere başarılar diledi.

Açılış karşılaşmasının ardından ön eleme için eşleşen personellerimiz turnuvaya başladı. - KÜTAHYA

KSBÜ'de Masa Tenisi Turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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