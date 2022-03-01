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Kros yarışlarında Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kros yarışlarında Türkiye ikincisi oldu

Adana'da yapılan Okullararası Gençler Kros Türkiye Finalleri'ne Sivas'ı temsilen katılan sporcu Mevlüde Kama, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

SİVAS (İHA) - Adana'da yapılan Okullararası Gençler Kros Türkiye Finalleri'ne Sivas'ı temsilen katılan sporcu Mevlüde Kama, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan "Okullararası Gençler Kros Türkiye Finalleri" Adana'da gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla yapılan kros yarışlarında sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Sivas'ı temsilen yarışlara katılan Şehit Ahmet Eyce Tekniki ve Meslek Anadolu Lisesi öğrencisi Mevlüde Kama, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sivas'a gümüş madalya ile dönen Kama, Sivas atletizm camiasına sevinç yaşattı. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, başarılı sporcuyu tebrik ederek, "Adana ilinde yapılan yarışlarda sporcumuz Mevlüde Kama Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcumuzu tebrik ediyor ve başarıdan başarıya koşmasını diliyoruz" dedi. - SİVAS

Kros yarışlarında Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Atletizm, Türkiye, Sivas, Adana, Spor, Haberler

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