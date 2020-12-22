Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü
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Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü

22.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:27
Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü

Kulüpler Bölgesel Kros Ligi U-18 Kadınlar Müsabakasında Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Kulüpler Bölgesel Kros Ligi U-18 Kadınlar Müsabakasında Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Adana'da yapılan U-18 Kadınlar Kros Müsabakalarına Türkiye'nin en iyi 17 Takımı katıldı. Müsabaka sonucunda Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Takımı Türkiye 3.'sü oldu. Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram'ın çalıştırdığı takım Dilan Çukurçam, Ebru Yakut ve Ferüde Gül Şen den oluşuyor.

Yarışmada derece elde eden ilk 4 takım ise Erzurum, İBB, Talas ve Beşiktaş oldu. - KAYSERİ

Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü
Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü
Kros Ligi Kadınlar müsabakalarında Talas Süleymanlı Türkiye üçüncüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:29:29. #1.15#
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