Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

Yurtiçinde tüm dikkatler Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( Tüik ) açıklayacağı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. Saat 10.00'da açıklanacak kritik veri öncesinde güne yükselişle başlayan dolar, saat 09.20 itibarıyla 13,87 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Yine güne yükselişle başlayan euro 15,80 liradan işlem görürken, gram altın ise 813 lira seviyelerinde bulunuyor.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 8,54 OLDU

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE 30,05'E YÜKSELDİ

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

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