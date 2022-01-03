Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2021 yılının son enflasyon verisi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Kritik veri öncesi dolarda hareketli anlar yaşanıyor. Güne yükselişle başlayan kur, 13,87'den işlem görüyor.

Yurtiçinde tüm dikkatler Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( Tüik ) açıklayacağı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. Saat 10.00'da açıklanacak kritik veri öncesinde güne yükselişle başlayan dolar, saat 09.20 itibarıyla 13,87 seviyesinden işlem görüyor.

Yine güne yükselişle başlayan euro 15,80 liradan işlem görürken, gram altın ise 813 lira seviyelerinde bulunuyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

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