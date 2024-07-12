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SEC Hiro Systems soruşturmasını kapattı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren Hiro Systems hakkındaki soruşturmayı tamamladığını duyurdu. Hiro Systems, Bitcoin ağını genişletmeyi hedefleyen Stacks Blockchain teknolojisinin arkasındaki şirket olarak biliniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hiro Systems üzerindeki incelemelerini sona erdirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamayla, Stacks Blockchain ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı bildirildi.

Hiro Systems Soruşturma Sürecinden Sıyrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin finans sektörünü düzenleyen kurumu SEC, Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren iki şirket hakkındaki soruşturmalarını tamamladığını duyurdu.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada SEC yetkilileri 9 Temmuz'da Hiro Systems PBC'ye, Stacks Blockchain ile ilgili yürütülen incelemenin sonlandırıldığını ve herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını bildirdi.

Hiro Systems, Bitcoin ağını genişletmeyi hedefleyen Stacks Blockchain teknolojisinin arkasındaki şirket olarak biliniyor. Daha önce Blockstack adıyla faaliyet gösteren şirket, 2019 yılında SEC'in A+ Yönetmeliği çerçevesinde 50 milyon dolarlık bir token satışı gerçekleştirmişti. Bu yönetmelik, 2015'te yapılan bir düzenlemeyle yıllık arz limitini 50 milyon dolara yükselterek küçük ölçekli ihraçlara kayıt dışı kalma imkanı tanıyor.

Hiro Systems'in kuruluş hikayesi 2013 yılına dayanıyor. Princeton Üniversitesi'nde Ryan Shea ve Muneeb Ali tarafından kurulan şirket, 2017'de CoinList platformu üzerinden düzenlediği bir token satışında 52 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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