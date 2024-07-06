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Multicoin'den siyasi yenilikçilere milyon dolarlık kripto desteği

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Kripto para yatırım firması Multicoin Capital, Amerikan siyasetinde kripto para yanlısı siyasileri desteklemek için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulunacağını açıkladı. Şirket, bu bağışın Solana (SOL) aracılığıyla yapılacağını belirtti.

Kripto para yatırım firması Multicoin Capital, Amerikan siyasetinde kripto para yanlısı siyasileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Firma, kripto para birimi Solana (SOL) aracılığıyla yapılan bağışları 1 milyon dolara kadar eşleştireceğini açıkladı.

Multicoin'den Cumhuriyetçi Adaylara Ek 1 Milyon Dolarlık Bağış

Blockchain ve kripto para alanında faaliyet gösteren yatırım şirketi Multicoin Capital, ABD'deki siyasi arenada ses getiren bir hamle yaptı. Şirket, kripto para dostu Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına destek olmak amacıyla ek olarak 1 milyon dolara varan bir bağış taahhüdünde bulundu.

Alınan bu kararla birlikte önümüzdeki 10 gün boyunca, fona yapılacak her SOL bağışına karşılık, şirket eşdeğer miktarda katkı sağlayacak. Bu süreçte, kripto para borsası Gemini de bağış işlemlerinin yürütülmesinde aracı rol üstlenecek. Şirketin kurucu ortaklarından Kyle Samani konu hakkında yaptığı açıklamada, "Amerika'nın yenilikçi ruhunu korumak için bu tür destekler hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kripto para sektöründen diğer önemli isimler de son dönemde çeşitli siyasi figürlere kayda değer bağışlarda bulunuyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları olan Winklevoss kardeşler geçtiğimiz ay eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) bağışlarken, Kraken'in kurucusu Jesse Powell da 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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