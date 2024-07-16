Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kripto dünyası siyasi bağışlarını artırmaya devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para sektörü, ABD siyasetinde etkisini artırmak için siyasi bağışları artırıyor. Ripple Labs, Senatör Elizabeth Warren'a karşı kripto destekçisi avukat John Deaton'ı desteklemek için Commonwealth Unity Fund'a 1 milyon dolar bağışladı. Winklevoss ikizleri ise Trump destekçisi siyasi eylem komitelerine yarım milyon dolarlık katkı sağladılar.

Ripple Labs, Senatör Elizabeth Warren'a rakip olarak kripto yanlısı bir adayı desteklemek için milyonlarca dolar bağışladı. Winklevoss ikizleri ise Trump destekçisi siyasi eylem komitelerine yarım milyon dolarlık katkı sağladılar.

Kripto Sektörünün Siyasi Güç Hamleleri Öne Çıkıyor

Blockchain teknoloji şirketi Ripple Labs, ABD siyasetinde kripto para yanlısı bir değişim yaratmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın koltuğunu kripto destekçisi avukat John Deaton'a kaptırması için kurulan Commonwealth Unity Fund isimli siyasi eylem komitesine 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

ABD Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre bu cömert bağış 15 Mayıs'ta gerçekleşti. Aynı fona, James Murphy adlı bir başka destekçi de 15 Nisan'da 50 bin dolar katkıda bulundu.

Ripple'ın bu hamlesinin arkasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki anlaşmazlık yatıyor. SEC, Ripple'ın XRP adlı dijital varlığının kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, New York'taki Yargıç Analisa Torres, Ripple lehine kısmi bir karar verse de kurumsal satışların yatırım sözleşmesi niteliğinde olduğuna hükmetti.

Ripple, siyasi alandaki etkisini artırmak için başka girişimlerde de bulunuyor. Şirket, Mayıs ayında kripto dostu siyasetçileri destekleyen Fairshake adlı bir başka siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar daha bağışladığını açıkladı. Bu, 2023'te aynı gruba yapılan 25 milyon dolarlık bağışın devamı niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor. Coinbase ve a16z crypto gibi sektör devleri de Fairshake'in destekçileri arasında yer alıyor.

John Deaton, Şubat ayında Massachusetts Senatosu için Cumhuriyetçi Parti adaylığını açıkladı. Ancak Kasım seçimlerinde Warren'a karşı yarışabilmek için önce 3 Eylül'deki parti ön seçimlerini kazanması gerekiyor.

Kripto dünyasının diğer önemli isimleri de bağışlarıyla siyasi arenada varlık gösteriyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, Trump yanlısı America siyasi eylem komitesine toplam 500 bin dolar bağışladı.

Winklevoss kardeşler ayrıca Fairshake'e 4.9 milyon dolar, Donald Trump'ın kampanyasına ise 1 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışladı. Kripto dünyasının siyasetteki etkisi artarken, Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak gösterdiği Ohio Senatörü J.D. Vance de dikkat çekiyor. Girişim sermayesi geçmişi olan Vance, 2022 yılında 100 bin ila 250 bin dolar arasında Bitcoin sahibi olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmeler, kripto para sektörünün ABD siyasetindeki artan etkisini ve gelecekteki düzenlemeler konusunda yaşanabilecek olası değişimleri gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title