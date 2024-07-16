Kripto dünyası siyasi bağışlarını artırmaya devam ediyor

Ripple Labs, Senatör Elizabeth Warren'a rakip olarak kripto yanlısı bir adayı desteklemek için milyonlarca dolar bağışladı. Winklevoss ikizleri ise Trump destekçisi siyasi eylem komitelerine yarım milyon dolarlık katkı sağladılar.

Kripto Sektörünün Siyasi Güç Hamleleri Öne Çıkıyor

Blockchain teknoloji şirketi Ripple Labs, ABD siyasetinde kripto para yanlısı bir değişim yaratmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın koltuğunu kripto destekçisi avukat John Deaton'a kaptırması için kurulan Commonwealth Unity Fund isimli siyasi eylem komitesine 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

ABD Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre bu cömert bağış 15 Mayıs'ta gerçekleşti. Aynı fona, James Murphy adlı bir başka destekçi de 15 Nisan'da 50 bin dolar katkıda bulundu.

Ripple'ın bu hamlesinin arkasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki anlaşmazlık yatıyor. SEC, Ripple'ın XRP adlı dijital varlığının kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, New York'taki Yargıç Analisa Torres, Ripple lehine kısmi bir karar verse de kurumsal satışların yatırım sözleşmesi niteliğinde olduğuna hükmetti.

Ripple, siyasi alandaki etkisini artırmak için başka girişimlerde de bulunuyor. Şirket, Mayıs ayında kripto dostu siyasetçileri destekleyen Fairshake adlı bir başka siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar daha bağışladığını açıkladı. Bu, 2023'te aynı gruba yapılan 25 milyon dolarlık bağışın devamı niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor. Coinbase ve a16z crypto gibi sektör devleri de Fairshake'in destekçileri arasında yer alıyor.

John Deaton, Şubat ayında Massachusetts Senatosu için Cumhuriyetçi Parti adaylığını açıkladı. Ancak Kasım seçimlerinde Warren'a karşı yarışabilmek için önce 3 Eylül'deki parti ön seçimlerini kazanması gerekiyor.

Kripto dünyasının diğer önemli isimleri de bağışlarıyla siyasi arenada varlık gösteriyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, Trump yanlısı America siyasi eylem komitesine toplam 500 bin dolar bağışladı.

Winklevoss kardeşler ayrıca Fairshake'e 4.9 milyon dolar, Donald Trump'ın kampanyasına ise 1 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışladı. Kripto dünyasının siyasetteki etkisi artarken, Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak gösterdiği Ohio Senatörü J.D. Vance de dikkat çekiyor. Girişim sermayesi geçmişi olan Vance, 2022 yılında 100 bin ila 250 bin dolar arasında Bitcoin sahibi olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmeler, kripto para sektörünün ABD siyasetindeki artan etkisini ve gelecekteki düzenlemeler konusunda yaşanabilecek olası değişimleri gözler önüne seriyor.