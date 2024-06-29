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Ethereum ETF başvurularında SEC engeli

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı borsa yatırım fonları (ETF) başvurularını geri çevirdi. İhraççıların sunmuş olduğu S-1 formları, çeşitli düzeltme ve yorum notlarıyla birlikte iade edildi ve 8 Temmuz'a kadar düzeltilip yeniden sunulması talep edildi. Bu durum, Ethereum ETF'lerinin piyasada işlem görebilmesi için daha fazla zaman gerektiğini gösteriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı ETF başvurularını geri çevirerek ihraççıların üzerinde düzeltme baskısı oluşturdu. 8 Temmuz'a kadar düzeltilip yeniden sunulması gereken formlar, sürecin ne kadar zorlu ve dolambaçlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum, Ethereum ETF'lerinin piyasada işlem görebilmesi için daha fazla zaman gerektiğini işaret ediyor.

SEC Düzeltme Talebiyle Ethereum ETF Yolunu Uzatıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum temelli borsa yatırım fonlarına (ETF) ilişkin başvuruları değerlendirme aşamasında geri gönderdi. İhraççılar tarafından sunulan S-1 formları, çeşitli düzeltme ve yorum notlarıyla birlikte iade edildi. SEC, bu formların 8 Temmuz tarihine kadar revize edilerek tekrar sunulmasını talep etti.

Konu hakkında bilgisi olan kaynakların aktardıklarına göre bu durumun başvuruların henüz nihai halini almadığını gösterdiğini belirtti. Aynı kaynaklar, ETF'lerin piyasada işlem görebilmesi için en az bir düzeltme turu daha gerektiğini vurguladı. Sürecin karmaşıklığına dikkat çeken yetkili, "Bu yolculuk hiçbir zaman düz bir çizgi izlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum ETF'lerinin onay süreci iki aşamalı bir yapı izliyor. İlk aşamada, ihraççıların 19b-4 formları Mayıs ayında kritik bir tarihe kadar onaylanmıştı. Bir diğer aşama olan S-1 formları için SEC'in inceleme hızına bağlı olarak belirli bir zaman sınırı bulunmuyor. Başlangıçta ETF'lerin 4 Temmuz'da faaliyete geçebileceği düşünülüyordu, fakat şu an bu öngörü geçerliliğini yitirmiş durumda. Sektör temsilcileri, SEC'in son başvurular için kesin bir tarih belirlemesiyle tablonun netleşeceği görüşünde.

SEC Başkanı Gary Gensler, daha önce yaptığı açıklamalarda Ethereum ETF onaylarının "bu yaz bir noktada" gerçekleşebileceğini ifade etmiş, ancak net bir zaman aralığı vermekten kaçınmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, kripto para piyasasında merakla beklenen Ethereum ETF'lerinin piyasaya çıkış sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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