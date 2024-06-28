Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Coinbase ve Stripe kripto ödemelerini kolaylaştırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasının öncü firmalarından Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Ortaklık, kripto para alışverişlerini kolaylaştıracak yeni yöntemler ve genişletilmiş ödeme seçenekleri sunmayı hedefliyor. Stripe, Coinbase'in Katman 2 çözümü Base ağını ödeme altyapısına dahil edecek. Bu sayede, Coinbase müşterileri Stripe üzerinden kredi kartı ve Apple Pay gibi ödeme yöntemlerini kullanarak kripto para yükleyebilecek.

Kripto para piyasasının öncülerinden Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Bu ortaklık, kripto para alışverişlerini kolaylaştıracak yeni yöntemler ve genişletilmiş ödeme seçenekleri sunuyor. İki firma, kripto para kullanıcılarının global ölçekte daha hızlı ve güvenli işlem yapmalarına olanak tanıyacak.

Coinbase Stripe Ortaklığıyla Kripto Ödemelerinde Yeni Dönem Başlıyor

Kripto para dünyasının öncü platformlarından Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile ortaklık kurduğunu açıkladı. İki şirket paylaştıkları ortak bildiriyle sektörde ses getirecek bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Kurulan ortaklığa göre Stripe, Coinbase'in yenilikçi Katman 2 çözümü Base ağını kendi ödeme altyapısına dahil edecek. Bu hamleyle birlikte, Coinbase müşterileri artık Stripe üzerinden kredi kartı ve Apple Pay gibi yaygın ödeme yöntemlerini kullanarak Coinbase'in cüzdan hizmetine kripto para yükleyebilecek.

İş birliğinin bir diğer önemli ayağı ise popüler stablecoin USDC'nin kullanım alanının genişletilmesi olacak. Coinbase kullanıcıları, Stripe'ın Base platformu sayesinde geleneksel para birimlerinden USDC'ye geçiş yapabilecek. Bu sayede, 150'yi aşkın ülkede para transferleri çok daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşecek.

Coinbase yetkilileri, kripto paraların uluslararası sınırlar ve banka çalışma saatleri gibi kısıtlamalardan muaf olmasının önemine dikkat çekti. Bu özellik, kullanıcılara daha az engelle karşılaşarak ve düşük maliyetlerle işlem yapma imkânı sunacak. Şirket, bu üç temel entegrasyonun, dünya çapında kullanıcılar için daha gelişmiş bir ödeme altyapısı oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Apple Pay Kripto Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Bakmadan Geçme

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi! Temettü nedir? Temettü ödemesi nedir, ne işe yarar? Temettü kimlere verilir? LGS'de kaç kişi tam puan aldı? 500 tam puan alan kaç kişi var? Burun kanaması neden olur? Stres burun kanaması yapar mı? Burun kanaması için ne yapmalıyız? Enflasyon ne zaman düşecek? Eylül ayında enflasyon düşer mi, ne olur? Gaslighting nedir? Psikolojik Manipülasyon ne demek? Gaslighting'e maruz kaldığını nasıl anlarsın? Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Lupus hastalığı belirtileri ne, nasıl tedavi edilir? Melih Gökçek Filenin Sultanları olayı ne? Melih Gökçek Filenin Sultanları ile ilgili ne söyledi? Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak? Elektriğe zam geldi mi? Elektrik faturası zammı ne zaman uygulanacak? Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor?
Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title