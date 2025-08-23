Yedi varlık yöneticisi XRP ETF başvurularını aynı gün güncelledi

Yedi dev firma XRP ETF başvurularını eş zamanlı güncelledi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geri bildirimlerine yanıt verdi. Firmalar S-1 formlarında yapısal değişiklikler yaparak düzenleyici talepleri karşıladı. Analistler bu koordineli hareketi ETF onay sürecinde umut verici gelişme olarak değerlendirirken XRP yüzde 7 yükseldi.

Amerika'nın önde gelen varlık yöneticileri cuma günü eş zamanlı bir hamle yaparak XRP ETF başvurularını güncelledi. Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree'nin bu ortak hareketi tesadüf değil. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu gelişmenin SEC'den gelen spesifik geri bildirimlere yanıt olduğunu belirtti. Güncellemeler, fonların yapısal değişikliklerini içeriyor ve düzenleyici standartlara uyum sağlama çabalarının somut göstergesi niteliğinde.

XRP ETF Başvurularında SEC Geri Bildirim Süreci Tamamlandı

SEC ile yapılan geri bildirim sürecinin ardından, firmalar ETF yapılarında önemli değişikliklere gitti. Önceden sadece nakit yaratım ve itfalara izin veren fonlar, artık XRP veya nakit yaratımlarına, nakit veya ayni itfalara olanak sağlıyor. Bu teknik değişiklik, SEC'in XRP ETF onayları için belirlediği standartlara uyum sağlama girişiminin bir parçası.

NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, bu gelişmeyi "çok iyi bir işaret" olarak nitelendirdi. Geraci, firmaların bu şekilde kümelenmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Piyasa bu gelişmelere olumlu tepki verirken, XRP fiyatı genel kripto para rallisinin de etkisiyle yüzde 7 artarak 3,08 dolara ulaştı. Bu performans, ETF başvurularındaki ilerlemelerin yatırımcı güvenini artırdığını gösteriyor.

Dikkate değer bir nokta ise BlackRock'ın henüz XRP ETF başvurusunda bulunmaması oldu. Dünyanın en büyük spot Ethereum ve Bitcoin ETF'sini yöneten BlackRock, ağustos ayının başlarında XRP fonu başlatmak için herhangi bir planının olmadığını açıklamıştı.

Analistler, bu eş zamanlı dosyalamaları varlık yöneticilerinin düzenleyici kurumdan gelen geri bildirimlere yanıt verdiğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriyor. SEC henüz spot XRP ETF'yi onaylamasa da süreç umut verici sinyaller gösteriyor.

Serkan KÖSE
