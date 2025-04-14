Yatırımcılar endişeli: Mantra (OM) dibi gördü

Kripto para piyasası, Mantra (OM) tokenının yaşadığı sert düşüşle sarsıldı. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan Mantra blok zincirinin yerel kripto para birimi olan OM, kısa süre içinde değerinin büyük bir kısmını kaybederek yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Bu ani düşüş, bazı piyasa gözlemcileri tarafından LUNA krizinden bu yana görülen en önemli proje çöküşlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kripto Dünyası Şokta: Mantra (OM) Değerini Büyük Ölçüde Yitirdi

Mantra (OM) tokenı, çok kısa bir süre önce yaklaşık 6,3 dolar seviyelerinden işlem görürken ani bir düşüşle 0,50 doların altına geriledi. Bu durum, tokenın yaklaşık 6 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 90'ından fazlasının yalnızca bir gün içinde silinmesi anlamına geliyordu.

Fiyat grafiğindeki bu sert hareket, bazı yatırımcılar arasında olayın kasıtlı bir "halı çekme" (rug pull - yatırımcıları aniden projeyi terk ederek fonları çalma yöntemi) olabileceği yönünde endişelere yol açtı. Piyasa yatırımcısı olarak bilinen Gordon isimli bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ekibin bu konuya açıklık getirmesi gerekiyor, aksi takdirde OM sıfıra doğru gidebilir gibi görünüyor. Bu durum LUNA / FTX'ten bu yana en büyük halı çekme vakası olabilir." ifadelerini kullandı.