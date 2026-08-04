Yatırımcılar bu soruya yanıt arıyor: Bitcoin neden düşmüyor?

Bitcoin (BTC) piyasası, milyonlarca dolarlık Coldcard saldırısına, kurumsal talebin zayıf kalmasına, düzenleyici belirsizliğe ve makroekonomik risklere rağmen dikkat çekici biçimde sakin seyrediyor. Bu sakinliğin en net göstergesi, Bitcoin'in 30 günlük örtük oynaklık endeksindeki sert gerileme oldu.

BVIV olarak bilinen bu endeks, yatırımcıların belirsizlikten ve sert dalgalanmalardan çekindiği dönemlerde yükseliyor. Bu nedenle piyasa gerginliğinin göstergelerinden biri kabul ediliyor. Endeks, yatırımcıların korunma amacıyla opsiyonlara yöneldiği dönemlerde de artıyor. Gösterge yüzde 36'ya inerek 31 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haziran başında yüzde 60'a yakın seyreden endeksteki bu düşüş, kötü haberlere rağmen panik yaşanmadığına işaret ediyor. Bazı piyasa yorumlarında, olumsuz gelişmelere rağmen sert tepki verilmemesi yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu tablonun bir de öbür yüzü bulunuyor. Oynaklık tarihsel ortalamaların altına indiğinde yeniden yükselme, aşırı yükseldiğinde ise gerileme eğilimi taşıyor. Endeks, geçmişte birkaç kez dip olarak çalışan seviyelere yakın seyrediyor. Bu durum yeni bir oynaklık dalgasını tetikleyebilir. Uzmanlara göre göstergedeki olası sıçrama, her iki yönde sert bir fiyat hareketine eşlik edebilir.

KURUMSAL TALEPTE 61,53 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Kısa vadede bazı veriler düşüş senaryosunu destekliyor. Bunların başında zayıf kurumsal talep geliyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 61,53 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve üç haftalık sınırlı giriş serisini sonlandırdı. Buna ek olarak uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin enflasyona göre düzeltilmiş getirisi 2008'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Bu durum, yeni teknolojilere ve riskli varlıklara yatırımın cazibesini azaltıyor. CLARITY Yasası'nın geleceğinin belirsiz kalması da tabloya bir başka baskı ekliyor.

STABLECOİN ARZI DARALIYOR

Talep tarafındaki zayıflığı destekleyen bir başka veri de stablecoin arzındaki daralma oldu. Dolar destekli en büyük stablecoin olan USDT'nin piyasa değeri, nisan ayındaki 190 milyar dolara yakın seviyeden 183 milyar dolara indi. İkinci büyük stablecoin USDC'nin piyasa değeri de mart ayındaki 79,5 milyar dolardan 72 milyar dolara geriledi. Bu iki stablecoinin piyasa değerindeki düşüş, talebin zayıfladığına işaret ediyor. Bu daralma, kripto para almak için piyasaya giren sermayenin azaldığını, likiditenin sıkıştığını ve yatırımcı risk iştahının zayıf kaldığını gösterebilir.

Buna karşın en azından bir veri, aşağı yönlü riskin sınırlı kalabileceğini düşündürüyor. Söz konusu veri, mevcut fiyat seviyelerinde biriken Bitcoin miktarından geliyor. Bitfinex analistlerine göre yaklaşık 155 bin Bitcoin, 62 bin ila 65 bin dolar arasındaki maliyet bandında birikti. Bu tablo, satışların mevcut fiyatlara yakın alıcılar tarafından karşılanmış olabileceğine işaret ediyor. Analistler bu yoğunlaşmanın dolaşımdaki arzın yüzde 0,7'sine denk geldiğini ve daha güçlü bir tetikleyici ortaya çıkana kadar Bitcoin'i belirli bir bantta tutabileceğini belirtiyor.

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