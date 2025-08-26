XRP kredi kartı Gemini'ye App Store zaferi getirdi

Kripto para dünyasında App Store sıralamaları borsaların marka değeri belirlemede kritik rol oynuyor. Sensor Tower verilerine göre Gemini finans kategorisinde 16. sıraya yükselirken Coinbase 20. sıraya geriledi. Bu gelişme işlem hacmi liderliğinin App Store popülaritesine her zaman yansımadığını gösteriyor.

Apple App Store Finans Kategorisinde Liderlik El Değiştirdi

Winklevoss kardeşler tarafından kurulan Gemini, stratejik ortaklıklar ve yenilikçi ürünlerle büyümesini sürdürüyor. Ripple Labs ve Mastercard iş birliğiyle geliştirilen kredi kartı kullanıcılara harcamalarından anında XRP kazanma imkânı sunuyor.

Tyler Winklevoss X (eski adıla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda "Geçiş hızlanıyor" açıklamasıyla bu başarıyı kutladı. Crypto piyasası katılımcıları da sosyal medyada bu dönüm noktasını vurguladı.

CoinMarketCap verilerine göre Coinbase işlem hacmi bakımından kripto borsaları arasında üçüncü sırada yer alarak son 24 saatte 4,54 milyar dolar kaydederken Gemini 382,49 milyon dolarla 24. sırada bulunuyor.

Bu gelişme Gemini'nin yakın zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) GEMI kodu altında Nasdaq Global Select Market'te A Sınıfı adi hisse senetlerini listeleme başvurusunu sunmasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

IPO süreci Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup gibi büyük bankaların oluşturduğu konsorsiyum tarafından yönetilecek.