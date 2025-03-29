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XRP Fiyatında Nisan 2025 Beklentileri

XRP Fiyatında Nisan 2025 Beklentileri
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XRP, son haftalarda kayda değer bir yön bulmakta zorlanarak durgun bir döneme girdi. Son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen altcoin'in makro ölçekteki fiyat hareketleri, doygunluk sinyalleri veriyor. Peki, XRP fiyatı Nisan 2025'te ne olacak? İşte beklentiler...

Olumlu katalizörlere rağmen XRP hâlâ bir konsolidasyon aşamasında sıkışmış durumda ve bir sonraki adımını öngörmek güçleşiyor. Wanchain CEO'su Temujin Louie, yaptığı açıklamada bu dış katalizörlerin etkisine değinerek, XRP'nin beklenen fiyat artışlarını tetiklemeyebileceği görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

"SEC'in Ripple Labs'a karşı yıllardır süren davasını düşürmesi şüphesiz genel anlamda pozitif bir gelişme. Ancak bu durum XRP'nin değerinde anında bir yükselişe yol açmadı çünkü doğrudan bir kullanım alanı veya benimseme artışı sağlamıyor. XRP, SEC davasından önce nasılsa bugün de aynı durumda."

Öte yandan XRP ETF'lerine dair devam eden spekülasyonlar, volatiliteyi de etkileyen bir faktör. Yatırımcılar, yeni bir XRP ETF'sinin piyasaya girmesiyle fiyatlarda yükseliş yaşanmasını bekliyor.

XRP Tarihi Tekrar mı Ediyor?

XRP'nin Ağı Kullanımı ve Kâr/Zarar (NUPL) göstergesi, altcoin'in mevcut fiyat doygunluğuna ulaştığını ortaya koyuyor. Bu durum, fiyat hareketinde büyük bir ilerleme olmadığını ve XRP'nin net bir yön bulabilmesi için güçlü piyasa işaretlerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. XRP, geçmişte de benzer konsolidasyon dönemleri yaşamıştı.

XRP Fiyatında Nisan 2025 Beklentileri

2017 yılında XRP, dokuz ay süren bir konsolidasyon aşamasının ardından devasa bir yükselişle fiyatlarını katlamıştı. Ancak kilit seviyeleri geçtikten sonra, yeniden konsolidasyon dönemine girmiş ve ardından sert bir düşüş yaşamıştı. Bugünkü tablo, benzer bir modele işaret ediyor olabilir. XRP, son dört aydır süren konsolidasyon evresiyle karşı karşıya ve bu da yakın vadede olası bir düzeltme sinyaline dönüşebilir.

O dönemde XRP, Bitcoin'i takip etmişti. Ancak Kronos Research CEO'su Hank Huang, bu kez farklı bir yöne işaret ediyor:

"Altcoin piyasasında likidite zayıf kalırken XRP, Bitcoin'in ETF kaynaklı yükselişine tam anlamıyla ayak uyduramıyor ve bağımsız bir yol da çizemiyor. Son dönemde Ethereum ETF'lerinden yaşanan çıkışlar, yatırımcıların Bitcoin'i daha güvenli bir liman ve 'dijital altın' olarak tercih etmeye başladığını gösteriyor. Bu kayma, yükseliş beklentilerinin Bitcoin üzerinde yoğunlaştığını, altcoin piyasasında ise momentumun eksik kaldığını ortaya koyuyor."

Uzun Vadeli Yatırımcıların XRP Desteği

Uzun vadeli yatırımcıların (Long-Term Holders – LTH) davranışlarını izleyen HODLer Pozisyon Değişikliği metriği, bu dönemde LTH'lerin XRP biriktirdiğini gösteriyor. Bu birikim, uzun vadeli yatırımcıların XRP'nin gelecekte fiyat artışı yaşayacağına dair güvenlerini koruduklarını ortaya koyuyor.

Bu yatırımcıların kararlı tutumu, XRP fiyatının mevcut durgunluk ve piyasa belirsizliğine rağmen dengede kalmasına katkı sağlıyor. Yani, satış baskısı azaldığı için fiyatların keskin düşüşler yaşaması engelleniyor.

XRP, Kritik Direnci Yine Kıramayacak mı?

Bu makalenin yazıldığı sırada XRP, 2 dolar 20 sent seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 2 dolar 56 sent seviyesindeki kritik direnci aşamayan altcoin, bu bariyeri geçemediği sürece mevcut dar bantta sıkışmaya devam edebilir.

Piyasanın karışık sinyaller verdiği bu dönemde XRP, momentum kazanmakta zorluk yaşayabilir. 2025'in ikinci çeyreğinde piyasa koşulları iyileşmezse, XRP 2 dolar 2 sent seviyesine veya 2 dolar 14 sent destek seviyesinin altına düşebilir. Bu da doygunluk aşamasını takiben bir düzeltme hareketi yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ancak olumsuz senaryonun geçersiz kılınabilmesi için XRP'nin 2 dolar 56 sent direncini kırıp bu seviyeyi destek konumuna getirmesi gerekiyor. Bu başarıldığı takdirde XRP, 2 dolar 95 sent ve 3 dolar seviyelerini zorlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolar 40 sente yaklaşabilir. Böylece altcoin, uzun süren konsolidasyon evresinden çıkarak yeniden yükseliş trendine girebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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