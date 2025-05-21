Wrapped stETH (wstETH) Nedir? Ethereum Türevine Yakından Bakış

Wrapped stETH (wstETH) Nedir? Ethereum Türevine Yakından Bakış
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Ethereum tabanlı staking projelerine olan ilgi artarken, DeFi ekosistemine entegrasyonu kolaylaştıran yeni çözümler yatırımcıların radarına giriyor. Sabit bakiye yapısıyla öne çıkan token, likidite ve getiri arayışındaki yatırımcılara alternatif sunuyor. Peki, Wrapped stETH (wstETH) nedir?

Wrapped stETH (wstETH), Ethereum staking avantajlarını merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasıyla birleştiren bir kripto para birimidir. Lido'nun likit staking altyapısını kullanan yatırımcılar, ellerindeki ETH'leri stake ederek wstETH elde edebilir. Bu sayede hem stake ödüllerinden faydalanmak mümkün olur hem de DeFi protokollerinde aktif rol alınabilir.

Wrapped stETH Ne İşe Yarar?

Wrapped stETH, klasik stETH'ten farklı olarak sabit bir bakiyeye sahiptir; zamanla değeri artar ancak günlük olarak yeniden dengelenmez. Bu özellik, onu borç verme platformları, likidite havuzları ve akıllı kontratlarla daha uyumlu hale getirir. Böylece yatırımcılar, staking kazançlarını kaybetmeden DeFi işlemleri yapabilir.

Ayrıca, wstETH'nin bu sabit yapısı, farklı DeFi uygulamalarıyla entegrasyonunu kolaylaştırır. Kısacası, stETH'nin DeFi ile daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Nasıl Çalışır?

Ethereum ağı üzerinde çalışan wrapped stETH, Lido üzerinden stake edilen ETH karşılığında elde edilir. Lido, kullanıcıların ETH stake etmesini sağlar ve karşılığında stETH verir. Ardından, bu stETH wrapped hale getirilerek wstETH'e dönüştürülür. Böylece fiyat ve bakiye açısından daha stabil bir versiyon elde edilmiş olur.

Diğer bazı likit staking yöntemlerinin aksine, wrapped stETH sabit ve öngörülebilir bir yapı sunduğu için DeFi uygulamaları için daha elverişlidir.

Hangi Alanlarda Kullanılır?

wstETH, likidite sağlama, getiri elde etme, borç alma-verme protokollerinde kullanım ve merkeziyetsiz borsalarda işlem gibi farklı alanlarda değerlendirilebilir. Ayrıca yeniden dengelenen klasik stETH, bazı DeFi protokollerinde uyumsuzluk yaratabildiğinden, wrapped versiyonu bu sorunu çözmek üzere geliştirilmiştir.

Arz Durumu

Toplam ve dolaşımdaki wstETH miktarı şu anda 3 milyon 476 bin 696 adet olarak kayıtlara geçmiştir.

Fiyat Geçmişi ve Güncel Durum

wstETH, şu anda yaklaşık 3 bin 42 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değeri 10,6 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 24,7 milyon dolar civarında.

Kripto piyasasındaki son yükselişle birlikte wstETH fiyatı da değer kazandı. Önümüzdeki süreçte 4 bin dolar seviyesi hedeflenirken, 2 bin 500 dolar civarında bir düzeltme gelebileceği öngörülüyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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