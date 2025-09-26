World Liberty Financial fiyat çöküşü sonrası WLFI token yakımına başlıyor

Trump ailesi destekli DeFi girişimi World Liberty Financial, WLFI token fiyatında eylülde yaşanan yüzde 41'lik düşüşün ardından geri alım ve yakım programı başlatacağını açıkladı. Karar, topluluk oylamasında yüzde 99 onay aldı.

WLFI'de Sert Düşüşe Acil Plan

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, geri alım ve yakım süreci bu hafta içinde devreye alınacak. Program kapsamında, Ethereum, BNB Chain ve Solana üzerindeki WLFI likidite ücretleri toplanarak piyasadan token alımı yapılacak. Ardından bu token'lar geri dönüşsüz bir şekilde yakım adresine gönderilecek.

Token geri alım ve yakım mekanizması, piyasadaki arzı azaltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmayı amaçlıyor. Piyasa kaynaklarına göre, bu tür stratejiler fiyat istikrarını güçlendirmek ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için sıkça kullanılıyor.

WLFI token, eylül ayı başında 0,33 dolar seviyesine ulaşırken, ay sonunda yüzde 41 değer kaybederek 0,19 dolara geriledi. Bu sert düşüş, topluluk içinden arz azaltıcı mekanizmaların devreye alınması yönünde çağrılar yapılmasına neden oldu.

Bazı piyasa yorumcuları, planlanan yakımın yıllık arzın yaklaşık yüzde 2'sini ortadan kaldırabileceğini öngörse de net miktarın ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor. World Liberty Financial ekibi, geri alım ve yakım işlemlerine dair tüm detayları şeffaf bir şekilde duyuracaklarını vurguladı.

Ekip ayrıca, yalnızca kendi kontrol ettikleri likidite havuzlarından elde edilen ücretlerin bu sürece dahil olacağını, topluluk veya üçüncü taraf havuzlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

Uzmanlara göre, WLFI token arzının doğrudan azaltılması hem fiyat istikrarı hem de platformun uzun vadeli büyüme hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.