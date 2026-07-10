Wall Street'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak

Wall Street bankaları, çalışanların tahmin piyasası platformlarındaki işlemlerini içeriden ticaret kaygısıyla sınırlandırıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Goldman Sachs, çalışanlarına bankayla doğrudan ilgili olay sözleşmelerinde işlem yapmayı yasakladı. Bu kapsam finansal piyasaları, makroekonomik gelişmeleri, seçimleri ve jeopolitik olayları içeriyor.

Morgan Stanley'deki kaynaklar, bankanın çalışanların tahmin piyasası işlemlerine ilişkin kuralları bulunduğunu aktardı. Bank of America ise çalışanları için tahmin piyasası işlemlerini kısıtlayan yeni önlemler yayımlama sürecinde olduğunu belirtti.

Gelişme, tahmin piyasalarını çevreleyen içeriden ticaret endişelerini artırdı. Konu Beyaz Saray'ın ve ABD'li yasa koyucuların da dikkatini çekmiş, kamu görevlilerinin siyasi tahmin piyasalarında işlem yapmasını kısıtlamayı amaçlayan yasa teklifleri gündeme gelmişti.

GOOGLE ÇALIŞANI POLYMARKET'TE 1,2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Mayısta ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC), Google yazılım mühendisi Michele Spagnuolo'nun iş yerinde eriştiği kamuya açık olmayan bilgiyle Polymarket'te 1,2 milyon dolar kazandığını açıkladı. Wisconsin milletvekili Bryan Steil 18 Haziran'da bazı kamu görevlilerinin kamu politikası konuları ve siyasi sonuçlar üzerine bahis oynamasını engelleyecek bir yasa teklifi sundu ancak Beyaz Saray'daki yetkilileri kapsam dışında bıraktı. Ocak ayında ise bir asker, ABD güçlerince görevden alınıp yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun düşürülmesine oynayarak 400 binden fazla dolar kazandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

POLYMARKET ABD ERİŞİMİNİ GENİŞLETİYOR

Bu arada Polymarket, ABD'deki kullanıcılara kaldıraçlı işlem sunmak için düzenleyici onay arıyor. Bu yöntem, kullanıcıların etkinliklere daha az peşin sermayeyle bahis oynamasına olanak tanıyor. Platform, 3 Temmuz'da Ulusal Vadeli İşlemler Birliği'ne (NFA) yaptığı başvuruyla bağlı kuruluşu Coming Home GBA LLC üzerinden vadeli işlem komisyoncusu olmayı hedefliyor. Kullanıcılara tam teminatlandırılmamış işlem sunabilmek için ayrıca CFTC onayına da ihtiyacı bulunuyor. Polymarket'in başlıca rakibi Kalshi, bağlı kuruluşu Kinetic Markets LLC'nin martta NFA yetkisi almasıyla bu onayı çoktan elde etmişti.

İki platform da son dönemde rekor hacimlere ulaştı. Polymarket 20 Haziran'da 713 milyon dolarlık günlük işlem hacmine çıkarken bu eşik, 11 Haziran'da başlayan Dünya Kupası'nın ardından geldi. Kalshi ise 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tahmin piyasalarındaki hareketi körüklemesiyle haziranda 9,4 milyar dolara yakın rekor aylık hacim kaydetti.