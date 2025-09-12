Wall Street'ten Avalanche (AVAX) için dev destek

Kurumsal yatırımcıların kripto para projelerine olan ilgisi artarken, Avalanche Foundation bu trendin en büyük örneklerinden birini gösteriyor. Financial Times'ın raporuna göre iki aşamalı süreç dijital varlık hazine şirketleri kurmayı hedefliyor.

Wall Street Devlerinden Avalanche'e Milyar Dolarlık Güven

New York merkezli Hivemind Capital'in liderlik edeceği ilk anlaşma 500 milyon dolar büyüklüğünde olup Nasdaq'ta işlem gören mevcut bir şirketi hedefliyor. Bu hamle, ay sonunda tamamlanması beklenen bir süreçte gerçekleşecek.

İkinci anlaşmanın ise sektörün büyük yatırımcısı Dragonfly Capital'in yönetiminde özel amaçlı satın alma aracı üzerinden yürütüleceği belirtiliyor. Bu operasyon da 500 milyon dolara kadar toplama hedefliyor ancak ekim ayına kadar sonuçlanmayabilir.

Bu yatırımların temel amacı, Avalanche Foundation'dan AVAX tokenlarını indirimli fiyattan satın almaktır. Bugünkü fiyatlarla 1 milyar dolar, yaklaşık 34,7 milyon AVAX'a tekabül ediyor.

Bu miktar, dolaşımdaki 422,3 milyon Avalanche tokenının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Bitcoin'in 21 milyon BTC ile sınırlı arzına benzer şekilde, Avalanche'in de 720 milyon AVAX'lık maksimum arzı bulunuyor.

Son yedi günde yüzde 16 artış kaydeden AVAX, bu gelişmelerle birlikte 28,8 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ağustos ayında Grayscale Investments'ın spot Avalanche ETF başvurusu da bu hareketlilik destekleyen faktörler arasında yer alıyor.