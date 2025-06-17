Wall Street Solana yatırımına yöneliyor

Wall Street Solana yatırımına yöneliyor
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Cantor Fitzgerald, Solana'nın Ethereum'a göre daha mantıklı bir hazine varlığı olduğunu açıklayarak üç SOL odaklı şirketi analiz kapsamına aldı. Yatırım bankası, geliştirici büyümesinin ETH'yi geçmesi nedeniyle Solana'yı tercih ettiğini belirtti. DeFi Development Corp., Upexi ve SOL Strategies'e belirlenen hedef fiyatlar piyasada dikkat çekiyor.

Kripto piyasasında kurumsal yatırım stratejileri giderek çeşitleniyor. Cantor Fitzgerald'ın Solana odaklı kararı, Strategy'nin Bitcoin başarısını taklit etmeye çalışan şirketlerin artması ile önem kazanıyor. Analistler, dijital ekonominin geleceğinde Solana'nın teknolojik üstünlüğünün belirleyici olacağına inanıyor.

Wall Street Devi Üç Solana Şirketini Analiz Kapsamına Aldı

Cantor Fitzgerald analistleri, Solana'yı Bitcoin benzeri bir rezerv varlık olarak görmediklerini belirtse de ana rakibi Ethereum'a karşı üstün konumda olduğunu vurguladılar. Ethereum'un daha uzun geçmişe ve yüksek toplam kilitli değere sahip olmasına rağmen SOL'daki geliştirici büyümesi son dönemde ETH'yi geride bıraktı.

DeFi Development Corp, Nisan ayında Solana satın almaya başlayan şirket, yeni stratejisini benimserken 620.000'den fazla SOL satın aldı. Şirket ayrıca yatırımcıların Solana'yı stake etmesini sağlayan özel bir token geliştirdi. Bu token sayesinde kullanıcılar ödül kazanırken aynı zamanda dijital varlıklarını likid tutabiliyor. Şirket bu gelişmelerin yanında Solana ağının işleyişini destekleyen iki doğrulayıcı düğüm satın aldı ve ekosistemde kendini güçlendirmek için stratejik ortaklıklar kurdu. Cantor, şirketin hisselerinde 45 dolar fiyat hedefi belirledi.

Yatırım bankası, Upexi için 16 dolar, Kanada merkezli SOL Strategies için ise 4 Kanada doları hedef açıkladı. Bu değerlendirmeler, SOL'un ETH'yi geçme potansiyeline olan güveni yansıtıyor. Ethereum'un şu anda yaklaşık yüzde 259 daha yüksek piyasa değerine sahip olmasına rağmen bu şirketlerin SOL'un üstünlük sağlayabileceğine inandığı belirtiliyor.

Cantor analistleri, Bitcoin'in dijital ekonomi için temel rezerv para birimi olarak kendini sağlamlaştırdığını, Solana'nın ise dijital ekonomideki işlem ve pazaryerlerini güçlendirecek teknoloji olmayı hedeflediğini açıkladı. SOL hazine şirketlerinin finansın geleceğinin zincir üzerinde olacağına ve tercih edilen zincirin Solana olacağına bahse girdiğine inanıldığı belirtiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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