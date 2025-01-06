Wall Street devi kripto para ekosistemi hakkında yeni öngörülerini paylaştı

Araştırma ve aracılık firması Bernstein, önümüzdeki yılı şekillendirecek 10 kripto para öngörüsünü paylaştı. Bernstein analistleri, Bitcoin (BTC) fiyatının 2025 sonunda 200.000 dolara ulaşacağını, spot Bitcoin ETF'lerinin net girişlerinin 70 milyar doları aşacağını ve stablecoin piyasasının 500 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Sektörün "Sonsuzluk Çağı" olarak adlandırılan yeni bir döneme gireceği belirtiliyor.

Kripto Para Sektörü Sonsuzluk Çağına Giriyor

Bernstein araştırma ekibi, kripto sektörünün gelişimini kapsamlı bir raporda ele aldı. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, finansal sistemlerin kripto varlıklarla bütünleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Kurumsal hazine adaptasyonunun 2025'te 50 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. MicroStrategy öncülüğünde ilerleyen bu trend, Bitcoin madencilerinin ve orta ölçekli şirketlerin de katılımıyla güçlenecek.

Stablecoin piyasasının büyümesi, küresel ödemelerin dönüşümünde kritik rol üstlenecek. ABD'deki olası düzenlemeler, sektörün meşruiyetini artırarak kurumsal adaptasyonu hızlandıracak.

AI teknolojilerinin madencilik sektörüne entegrasyonu derinleşiyor. Core Scientific ve TeraWulf gibi şirketler, AI odaklı stratejileriyle dikkat çekici performans sergiliyor.

Ethereum, yüzde 28 stake oranı ve ETF'lerdeki yüzde 3'lük payıyla kurumsal yatırımcılar için cazip bir varlık haline geliyor. Layer 1 ve Layer 2 ekosistemleri üzerindeki kullanım alanları, platformun değer önerisini güçlendiriyor.