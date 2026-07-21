Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi

Buterin'e göre insanlar uzun süredir insan ile yapay zekanın yeteneklerini zeka ya da ekonomik verimlilik gibi tek bir ölçüyle karşılaştırıyor. Yöneticiye göre bu tekil karşılaştırma yanıltıcı ve insanlar yapay zekayı insanla yanlış biçimde kıyaslıyor.

Buterin, insanların da yapay zekanın da geniş bir yetenek yelpazesine sahip olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Bu yelpaze, yürümek ve elle iş yapmak gibi fiziksel görevlerden stratejik düşünme, duygusal zeka ve zihinden matematik gibi bilişsel becerilere kadar uzanıyor.

BUTERIN 1500'LÜ YILLARIN DEĞİRMENLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Buterin, savını güçlendirmek için makinelerin insanı yalnızca birkaç özel görevde geçebildiği 1500'lü yıllara değindi. Su ve yel değirmenlerini örnek gösteren Ethereum kurucusu, bu makinelerin doğal enerjiyi kullanmakta insanlardan çok daha iyi olduğunu, buna karşın insanların neredeyse diğer tüm alanlarda üstünlüğünü koruduğunu belirtti.

Buterin'e göre günümüzün yapay zeka sistemleri benzer bir örüntüyü çok daha büyük ölçekte izliyor. Yöneticiye göre yapay zeka insanların yerini bir gecede almak yerine giderek daha fazla alana yayılıyor ve teknoloji geliştikçe insanı bir yetenekte daha geçiyor. Buterin, yapay zekanın evriminin, genel olarak insandan daha "akıllı" hale gelip gelmediğini sormak yerine iyi yaptığı görevlerin artan sayısıyla ölçülmesi gerektiğini düşünüyor.

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