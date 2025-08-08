Vitalik Buterin ETH hazine şirketlerini destekliyor

Ethereum'un arkasındaki isim olan Vitalik Buterin, şirketlerin bilançolarında Ether tutma eğilimine yönelik dengeli bir yorumda bulundu. Bu gelişmeyi Ether'in benimsenmesi için olumlu bir adım olarak gören Buterin, aynı zamanda aşırı kaldıraç kullanımının ekosistem için ciddi bir risk oluşturabileceği konusunda net bir uyarı çizgisi çekti.

ETH Hazine Şirketleri Değerli Ama Riskli

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, halka açık şirketlerin Ether satın almasını desteklediğini ancak aşırı kaldıraç kullanımının tehlikeli sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı. Bir podcast röportajında konuşan Buterin, kripto hazine şirketlerinin değerli hizmetler sunduğunu belirtti.

Ethereum'un kurucu ortağı, şirketlerin Ether satın almasının tokena daha geniş yatırımcı kitlesinden erişim sağladığını vurguladı. Buterin, insanlara farklı finansal koşullarda daha fazla seçenek sunulmasının önemli olduğunu ifade etti. Hazine şirketleri aracılığıyla yatırım yapmanın doğrudan token tutmaya alternatif oluşturduğunu kaydetti.

Wall Street'te milyarlarca dolar değerinde Bitcoin ve Ether satın alan kripto hazine şirketleri önemli bir trend haline geldi. Buterin destekleyici yaklaşımının yanında kaldıraç kullanımının kontrol altında tutulması gerektiği konusunda temkinli bir tavır sergiledi. Üç yıl sonra hazine şirketlerinin ETH'nin çöküşüne neden olduğu bir senaryoyla karşılaşırsa bunun nedeninin aşırı kaldıraçlı oyun olacağını tahmin ettiğini söyledi.

En kötü senaryo olarak ETH fiyatındaki düşüşün zorunlu tasfiyelerle zincir reaksiyona dönüşerek token değerinin daha da düşmesine ve güvenilirlik kaybına yol açabileceğini belirtti. Buterin, ETH yatırımcılarının böyle bir çöküşü önlemek için yeterli disipline sahip olduğu konusunda güven duyduğunu ifade etti. Buterin ayrıca 2022'de çöken Terra Blockchain ağının kurucusu Do Kwon'un takipçilerinden bahsetmediğini vurguladı.

Halka açık şirketlerin tuttuğu Ether pazarı 11.77 milyar dolara ulaştı. BitMine Immersion Technologies ve SharpLink Gaming bu alanda öncü konumda bulunuyor. BitMine 3.2 milyar dolar değerinde 833,100 ETH tutarak kripto para tutan halka açık şirketler arasında dördüncü sırada yer alıyor.

SharpLink ve The Ether Machine sırasıyla 2 milyar dolar ve 1.34 milyar dolar değerinde ETH pozisyonuna sahip. Ethereum Foundation ve PulseChain ilk beş arasında yer alan diğer kuruluşlar olarak öne çıkıyor. ETH bu yıl karışık bir performans sergiledi ancak son dönemde güçlü bir toparlanma yaşadı.

Token değeri Ocak ayında 3,685 dolar seviyesinden 9 Nisan'da 1,470 dolara kadar geriledi. Bu tarihten itibaren yüzde 163'ün üzerinde artış kaydederek 3,870 dolar seviyesine ulaştı. ETH hazine şirketleri trendinin tokenın yeniden yükselişinde önemli bir katalizör rolü oynadığı belirtiliyor.