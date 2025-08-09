Varlık devi BlackRock XRP ve SOL ETF planlarını açıkladı

Varlık devi BlackRock XRP ve SOL ETF planlarını açıkladı
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Ripple davası sona ermesine rağmen XRP ETF lansmanı yapmayacağını açıkladı. Şirket sözcüsü XRP ve Solana ETF'si için herhangi bir plan bulunmadığını kesin dille belirtti. Bu karar kripto sektöründe büyük hayal kırıklığı yarattı ve alternatif firmaların öne çıkmasına neden oldu.

Ripple'ın SEC ile olan hukuki mücadelesi sona ermesiyle birlikte, kripto dünyasında beklenen XRP ETF hamlesi BlackRock'tan gelmeyecek. Şirket sözcüsü hem XRP hem de Solana ETF'si için herhangi bir plan bulunmadığını net bir şekilde belirtti. Bu açıklama, BlackRock'ın kripto portföyünü mevcut Bitcoin ve Ethereum ürünleriyle sınırlı tutma stratejisini ortaya koyuyor.

BlackRock Kripto Portföyünü Bitcoin ve Ethereum ile Sınırladı

BlackRock sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu anda BlackRock'ın bir XRP veya SOL ETF'si başvurusunda bulunma niyeti yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ripple'ın yıllarca süren SEC davası sonrası beklenen ETF hamlesinin gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu.

NovaDius Wealth Başkanı Nate Geraci, BlackRock'ın daha önce dava sonuçlanana kadar beklemiş olabileceğini belirtmişti. Geraci, "Bitcoin ve Ethereum'un ötesindeki kripto varlıkları görmezden gelmeleri hiç mantıklı değil." yorumunda bulunmuştu.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart ise farklı bir görüş ortaya koydu. Seyffart, "BlackRock'ın bu dava için beklemiş olacağını düşünmüyorum. BlackRock ilk dalgada bir XRP veya SOL ETF'si lansmanı yapabilmek için başvuruda bulunmak isteseydi, bunu yapmak için bolca zamanları oldu." dedi.

Two Prime Digital Assets CEO'su Alexander Blume, durumu farklı bir açıdan yorumladı. Blume, "Bunun iyimser beklenti olduğunu düşünüyorum çünkü bu dava BlackRock için bir XRP ETF'sinin önünde durmuyordu. BTC ve ETH ETF'lerini tanıtmaya odaklanmak istediklerinden şüpheleniyorum." açıklamasında bulundu.

ProShares, 21Shares, Canary ve Bitwise gibi firmalar ise SEC'e XRP ETF başvurularını yapmaya devam ediyor. Bloomberg analistleri, spot XRP, Dogecoin ve Cardano ETF onaylarının yıl sonu olasılıklarını yüzde 90'a yükseltti.

Serkan KÖSE
